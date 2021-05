„Momo” – nowy spektakl dyplomowy studentów

Janni Youge, światowej sławy reżyserka pochodząca z RPA sięgnęła do książki „Momo”, by opowiedzieć o życiu w cieniu pandemii i ciągłym strachu przed jej skutkami. To historia o konsumpcjonizmie i rosnącym tempie życia współczesnych ludzi.

Główna bohaterka spektaklu rozwiązuje zadawnione spory i sprawia, że mieszkańcy miasteczka stają się najlepszą możliwą wersją siebie. Wszystko układa się świetnie do czasu pojawienia się szarych panów, podstępnie ograbiających ludzi z czasu. Bez niego przyjaciele Momo, a wkrótce wszyscy mieszkańcy miasta, zaczynają żyć w ciągłym pośpiechu i ślepo gonić za bogactwem. W świecie, w którym wszyscy zaprzedali swe dusze dyktaturze szarości, jedynie Momo jest w stanie walczyć o przywrócenie równowagi. Ufa swoim emocjom i wyobraźni i dzięki temu pokonuje strach, który zamyka ludzi i wszystko wyolbrzymia.

Na scenie wystąpi 9 studentek i studentów oraz towarzyszące im lalki wykonane głównie z papieru. Reżyserka wybrała ten materiał, ponieważ cechuje go lekkość, dzięki której można zobrazować niewidoczne powiązania i relacje istniejące w społeczeństwie.

Premiera spektaklu odbędzie się 12 czerwca w Teatrze Szkolnym im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku. Repertuar i informacje dla widzów są na stronie internetowej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza.

