„Magiczny sklep” – spektakl dostępny online

Przedstawienie "Magiczny sklep" jest podróżą dorosłego człowieka w świat retrospekcji, dzieciństwa, sentymentalnych przedmiotów, marzeń sennych. Spektakl łączy w jedną całość teatralną baśń, sztukę iluzji i teatr formy.

Wszystko to jest zasługą twórców spektaklu. Zaliczają się do nich Jarosław Antoniuk, autor adaptacji i reżyser, Pavel Hubička, scenograf, Bogdan E. Szczepański, artysta, muzyk, kompozytor muzyki do sztuki. Przedstawienie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem wśród widzów łomżyńskiego teatru. Ponadto został zaprezentowany dla szerszego grona publiczności podczas festiwali m.in. na wrocławskiej „Dziecinadzie”.

Dyrekcja teatru wyraża nadzieję, że w sprzyjającym dla wszystkich czasie będziemy mogli razem spotkać się ze sobą i zaznać uczty kulturalnej, a na dzień dzisiejszy udostępnia nagranie, które możemy znaleźć na stronie internetowej łomżyńskiej placówki kulturalnej.

Źródło:/Fot.: Teatr Lalki i Aktora w Łomży

oprac. Cezary Rutkowski