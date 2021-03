Jego autorką jest znana białostocka artystka Paulina Horba, z którą WOAK współpracuje od lat.

Instalacja, której tytuł to „Kultura na chodniku”, powstała po to, by pokazywać, jak dawne ludowe wzory są piękne i jak mogą inspirować.

Zapraszamy w niedzielę, 24 lipca, na godzinę 16.00

Źródło: Dział Promocyjno-Edytorski WOAK