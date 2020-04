Jeśli nie będziemy mogli przyjść na Up To Date, to Up To Date przyjdzie do nas!

Pozdrowienia od Jędrzeja Dondziłło i Cezarego Chwicewskiego:

„Od pierwszej edycji minęło sporo czasu. Przez ponad dekadę wiele uległo zmianie. Co roku, jako organizatorzy festiwalu, stawaliśmy przed nowymi wyzwaniami. Jak zdobyć środki na planowany booking? W jaki sposób poprawić festiwalową infrastrukturę? Jak zadbać o Was na miejscu? Jak ułatwić Wam dojazd? Wreszcie: jak zaskoczyć Was promocyjnie? Te pytania można mnożyć.

Teraz stajemy przed zupełnie nowym wyzwaniem. Sytuacja, w której znalazła się dziś cała scena muzyczna i środowisko artystów na całym świecie, sprawia, że my, jako organizatorzy festiwalu, nie chcemy dłużej trzymać Was w niepewności.

Dlatego w tym miejscu i w tej trudnej sytuacji, w której wszyscy znaleźliśmy się, oficjalnie informujemy, że jeśli Wy nie będziecie mogli przybyć na UTDF, to UTDF znajdzie drogę do Was.

Mamy nadzieję, że w dniach 3-6 września 2020 roku zobaczymy się przy festiwalowych scenach w Białymstoku. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, to gwarantujemy, że nie zostawimy Was samych. Obiecujemy, że dowieziemy Wam te same emocje, które zawsze były kojarzone z naszym festiwalem, i dla których potrafiliście przyjechać z najdalszych zakątków świata.

Nigdy nie składaliśmy obietnic bez pokrycia, dlatego na dowód prawdziwości naszych deklaracji już dziś zapraszamy Was na Pierwszy Domowy Salon Ambientu.

To wszystko po to, byście, pozostając teraz w domach w tych trudnych okolicznościach, mogli być z nami we wrześniu!

Pamiętajmy przy tym o seniorach. Teraz, jak nigdy wcześniej, potrzebują oni Waszej pomocy! Im dłużej trwa ta sytuacja, tym bardziej nas potrzebują.”

#ZOSTAŃWDOMU – Salon Ambient z „salonu” Jędrzeja Dondziłły

W najbliższą niedzielę, od godziny 20:00, prosto z „salonu” dyrektora artystycznego Up To Date Festivalu, Jędrzeja Dondziło, realizowana będzie transmisja on-line w ramach Pierwszego Domowego Salonu Ambientu. To kolejne z działań ekipy Up To Date, które ma pomóc wytrwać w domowej kwarantannie.

Przypominamy też, że cały czas możecie korzystać ze specjalnie przygotowanych playlist pod nazwą Dom Pełen Muzyki publikowanych cyklicznie na profilu festiwalu na Facebooku. Nadal dostępny jest także zapis transmisji ośmiogodzinnego seta w wykonaniu Dtekka, czyli wspomnianego Jędrzeja Dondziło.

Poniżej zestaw linków:

- Pierwszy Domowy Salon Ambientu – niedziela godzina 20:00 link do strony znajduje się tutaj (https://www.facebook.com/events/1366792180188951/ )

- Dom Pełen Muzyki

Michał Wolski - link do strony znajduje się tutaj https://tinyurl.com/SMWolski

Tadeusz Konieczny - link do strony znajduje się tutaj https://tinyurl.com/STadeusz

https://tinyurl.com/STadeusz Dtekk - link do strony znajduje się tutaj https://tinyurl.com/SDtekk

https://tinyurl.com/SDtekk DJ Czarek - link do strony znajduje się tutaj https://tinyurl.com/SDjCzarek

- Tribute to #stayhome Dtekk 8h DJ set

https://www.facebook.com/UpToDateFestival/videos/560555571227943/

źródło: Up To Date Festival

oprac. Aneta Kursa