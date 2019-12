Jak nowe - zabytki techniki wróciły z konserwacji

Pierwszy projekt pn. „Konserwacja zabytkowych ciągników rolniczych" dotyczył konserwacji 2 zabytkowych ciągników, które następnie znalazły swoje miejsce na ekspozycji stałej. Obiekty wytypowane do konserwacji były w złym stanie technicznym i wymagały pilnej interwencji, aby zatrzymać zachodzące w nich dalsze procesy destrukcyjne i przywrócić im sprawność techniczną. Zabytki te zostały przekazane do muzeum jako dary w 2018 r. i należą do grupy ciągników używanych w polskim rolnictwie na przełomie lat 40./50. i w latach 60. XX w., a obecnie można je spotkać jedynie w muzeach lub u kolekcjonerów. Zabytki te tworzą w ciechanowieckim muzeum największą w Polsce kolekcję ciągników rolniczych, liczącą 56 sztuk. W ramach tego zadania przeprowadzono gruntowną konserwację z doprowadzeniem do przywrócenia sprawności technicznej polskiego ciągnika Ursus C-45 (pierwszy powojenny model polskiego ciągnika) z 1951 r. oraz czeskiego ciągnika Zetor 50 Super z 1965 r.

Drugi projekt pn. „Konserwacja zabytkowych silników rolniczych" dotyczył konserwacji 3 unikatowych silników, które następnie wyeksponowano na wystawie stałej. Do konserwacji wybrano silnik IHC M 3 HP z 1926 r., zakupiony do zbiorów w 2017 r. oraz silnik Reform Klasse F II z 1925 r. i lokomobilę Badenia CLN z 1933 r., które jako dary zostały przekazane do muzeum w 2018 r. Wszystkie trzy zabytki były w złym stanie technicznym. Silniki i lokomobila używane były w polskim rolnictwie w latach 1918-1939 i wchodzą w skład jednej z największych w Polsce muzealnej kolekcji silników rolniczych liczącej obecnie 62 silniki spalinowe i 11 silników parowych, czyli lokomobil.

Poddane konserwacji ciągniki, silniki stacjonarne i lokomobila stoją już na wystawie stałej poświęconej technice rolniczej i są codziennie udostępniane turystom. W przyszłym roku zaprezentujemy je w ruchu podczas majowej nocy muzeów i sierpniowego Podlaskiego Święta Chleba.

źródło: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

fot. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu