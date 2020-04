„Filmowe Podlasie Atakuje!”. Pokaz kina niezależnego podlaskich twórców

W ramach akcji Filmowe Podlasie Atakuje w ATB zostaną ukazana krótkometrażowe, niezależne filmy, które opowiedzą o tym, czym jest Białystok i Podlasie oraz przybliżą widzom fenomen podlaskiej egzystencji.

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów link do pokazu zostanie opublikowany w poniedziałek (27.04) o godz. 18:00 w poście na wydarzeniu na Facebooku: FPA! x TY!dzień otwarty w ATB oraz na wydarzeniu TY!dzień otwarty w ATB. Filmy będą dostępne do zakończenia TY!godnia otwartego, czyli do czwartku (30.04) do godz. 20:00.

„Filmowe Podlasie Atakuje!” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji w naszym regionie. Promuje kino niezależne, a zarazem jest platformą filmu autorskiego, artystycznego, nieprofesjonalnego i eksperymentalnego.

Wśród przedstawicieli niezależnej twórczości filmowej znajdziemy osoby nagrodzone na ogólnopolskich i światowych festiwalach, oraz debiutantów. Są to wywodzący się z Podlasia poeci, dziennikarze, studenci szkół artystycznych i filmowych, artyści i niezależni filmowcy, którzy kręcą fabuły, dokumenty, klipy i animacje. Organizatorem akcji jest Białostocki Ośrodek Kultury - DKF "GAG". Kuratorem pokazu jest Marcin Rant.



Poniżej przedstawiamy repertuar wraz linkami do opisów filmów:



Prima[co]l Lowlanders. The Urban Tribe reż. Krzysztof Kiziewicz & Radovan Lee

www.kiziewicz.com



Kuzyni reż. Bartek Tryzna

zlepki.com



Miss God - Weź Swoją Więź reż. Miss G ? d

missgod.bandcamp.com



Śledziowo, czyli fenomen podlaskiej egzystencji, reż. Agnieszka Waszczeniuk

https://vimeo.com/agnieszkawaszczeniuk



Herr Barbarish reż. Hermanos de Chamuco

https://vimeo.com/podlasiemakesmehappy



Korzystając z tego że na Podlasiu żyjemy blisko i w zgodzie z naturą zachęcimy przyszłych aktorów do uwalniani swojego prawdziwego i dzikiego JA!

Szczegóły akcji dostępne poniżej na FB:

Filmowe Podlasie Atakuje

FPA! x TY!dzień otwarty w ATB

