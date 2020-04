„Cztery pory roku” – internetowa premiera filmu o Dolinie Narwi

W tym trudnym dla wszystkich czasie epidemii Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi (ŁPKDN) wychodzi z niecodzienną propozycją. Nie tylko będziemy mieli okazję się zrelaksować, ale również poznać wszystkie wartości przyrodnicze, którymi pragną się z nami podzielić twórcy filmu.

Projekt powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w ramach zadania „Popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z okazji jego XXV - lecia”, które zostało współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Wśród osób, bez których zaangażowania film by nie powstał, możemy znaleźć ludzi z pasją, miłośników przyrody, ekspertów. Autorem zdjęć i scenariusza jest Zdzisław Folga, filmowiec, przyrodnik, fotograf, dźwiękowiec. Waldemar Krasowski, ornitolog, ekolog i przewodnik napisał komentarz do filmu. Na co dzień prowadzi ośrodek rehabilitacji dzikich ptaków szponiastych. Natomiast głosu użyczyła Łomżynianka, dziennikarka i prezenterka Radia Białystok, Dorota Sokołowska.

Film cieszy się olbrzymim zainteresowaniem widzów od 7 lutego 2020 roku, kiedy miała miejsce premiera na dużym ekranie w Centrum Katolickim w Łomży. Ponadto trailer, który został zamieszczony na fb Parku oraz na kanale YouTube zebrał wspaniałe recenzje i liczy obecnie ponad 70 tys. wyświetleń.

Projekt doskonale odzwierciedla oblicze nie tylko parku krajobrazowego, ale całej Ziemi Łomżyńskiej i Województwa Podlaskiego. Jeśli pragniemy ujrzeć część polskiej przyrody pozostaje nam 5 kwietnia włączyć komputery, smartphony oraz tablety i usiąść wygodnie przed ekranem.

ŁPKDN zachęca wszystkich do dzielenia się opiniami i wrażeniami w komentarzach pod filmem oraz do udostępniania i subskrybowania.

Źródło/Fot.: ŁPKDN

Oprac. Cezary Rutkowski