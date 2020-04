10. jubileuszowa edycja konkursu BZ WBK Press Foto 2014 rozstrzygnięta!

Przyznano pięć nagród specjalnych – za Zdjęcie Dekady, za Zdjęcie Roku, Nagrodę Banku Zachodniego WBK, Nagrodę Rzeczpospolitej oraz po raz pierwszy w historii konkursu – Wyróżnienie Banku Zachodniego WBK.



Laureatów tegorocznej edycji wybierało jury pod przewodnictwem Tadeusza Rolke – artysty fotografika, prekursora polskiej fotografii reportażowej. W skład jury weszli również: Anna Beata Bohdziewicz, Marek Grygiel, Waldemar Kompała oraz Tomasz Tomaszewski. Zdjęcia oceniano w sześciu kategoriach, jako zdjęcia pojedyncze i fotoreportaże.



Laureatem nagrody głównej i autorem Zdjęcia Roku 2014 został Pan Maciej Moskwa, freelancer, który zatrzymał w kadrze bojownika Wolnej Armii Syryjskiej podczas modlitwy w tymczasowej bazie szkoleniowej w okolicach Maarrat-al-Numan w prowincji Idlib.



Nagrodę Banku Zachodniego WBK otrzymała Joanna Borowska z Polskiej Agencji Fotografów FORUM za fotoreportaż dokumentujący prace archeologiczno-ekshumacyjne prowadzone przez zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka na tzw. Łączce na warszawskich Powązkach. Bank przyznał również wyróżnienie Panu Mariuszowi Janiszewskiemu z Doc!Photo Magazine za fotoreportaż pt. Dziecięca lekkość bytu.



- Dla Banku Zachodniego WBK, organizatora konkursu, to ogromny przywilej móc po raz kolejny pokazać serię dobrych zdjęć najzdolniejszych polskich fotografików. Już 10 lat towarzyszymy im w ich pracy i prezentujemy społeczeństwu najlepsze obrazy, które wiele mówią o zmieniającym się świecie. Obchodzony w tym roku jubileusz dał nam pretekst, aby sięgnąć wstecz – do historii konkursu – i przypomnieć Zdjęcia Roku nagrodzone w poprzednich edycjach. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że przez dekadę stworzyliśmy swoisty album minionych wydarzeń, album wciąż otwarty, pisany co roku obiektywem najlepszych fotoreporterów – powiedział Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu Banku Zachodniego WBK.



Dziennik „Rzeczpospolita” nagrodził Pawła Wyszomirskiego z agencji Testigo za zdjęcie przedstawiające strażnika pilnującego barykady na Placu Niepodległości w Kijowie w grudniu 2013 r.



W tym roku, z okazji jubileuszu konkursu, Jury przyznało Grand Prix za Zdjęcie Dekady, wybrane spośród dziesięciu Zdjęć Roku wszystkich edycji. Ta jubileuszowa nagroda trafiła w ręce Wojciecha Grzędzińskiego (autora Zdjęcia Roku 2009) za fotografię wykonaną w Gruzji, przedstawiającą mężczyznę rozpaczającego nad zwłokami swojego brata zabitego podczas nalotu rosyjskiego lotnictwa na trzy cywilne budynki w mieście Gori. W 2008 r. zdjęcie to obiegło cały świat i było wielokrotnie nagradzane na najbardziej prestiżowych konkursach na świecie.



Zdjęcia nagrodzone w tegorocznej edycji, jak również Zdjęcia Roku dziesięciu edycji oraz Zdjęcie Dekady, będzie można zobaczyć na ogólnodostępnych wystawach pokonkursowych w kilkunastu miastach w całej Polsce.



Tradycyjnie już wystawom towarzyszyć będą bezpłatne 2-dniowe warsztaty fotograficzne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Poprowadzi je Karolina Jonderko, laureatka wielu nagród, w tym International Photography Awards (USA), Photo Annual Awards (Czechy), Foto Visura – Spotlight Grant (USA).

Pełna lista osób nagrodzonych w 10. edycji konkursu BZ WBK Press Foto:

Grand Prix Zdjęcie Dekady – Wojciech Grzędziński

Zdjęcie Roku – Maciej Moskwa (Testigo)

Nagroda Banku Zachodniego WBK – Joanna Borowska (Polska Agencja Fotografów FORUM)

Wyróżnienie Banku Zachodniego WBK – Mariusz Janiszewski (Doc!Photo Magazine)

Nagroda Rzeczpospolitej – Paweł Wyszomirski (Testigo)

Kategoria Kultura i sztuka – Zdjęcie pojedyncze:

1. miejsce – Tomasz Lazar (freelancer)

2. miejsce – Jacek Szydłowski (Dziennik Wschodni)

3. miejsce – Mikołaj Nowacki (freelancer)

Kategoria Kultura i sztuka - Fotoreportaż

1. miejsce – Tomasz Lazar (freelancer)

2. miejsce – Arkadiusz Kubisiak (freelancer)

3. miejsce – Daniel Frymark (Radio Weekend)

Kategoria Portrety – Zdjęcie pojedyncze:

1. miejsce – Paweł Stelmach (freelancer)

2. miejsce – Marek Lasyk (Agencja Fotograficzna Reporter)

3. miejsce – Maciej Gillert (Super Express)

Kategoria Portrety – Fotoreportaż

1. miejsce – Piotr Augustyniak (Gazeta Wyborcza Płock)

2. miejsce – Mariusz Forecki (5Shots)

3. miejsce – Maciek Nabrdalik (Agencja VII Photo)

Kategoria Przyroda – Zdjęcie pojedyncze

1. miejsce – Filip Klimaszewski (freelancer)

2. miejsce – Marek M. Berezowski (freelancer)

3. miejsce – Andrzej Szkocki (Głos Szczeciński)

Kategoria Przyroda – Fotoreportaż

1. miejsce – Michał Szalast (freelancer)

2. miejsce – Kacper Kowalski (Panos Pictures)

3. miejsce – Wojciech Tomanik (freelancer)

Kategoria Sport – Zdjęcie pojedyncze

1. miejsce – Łukasz Szełemej (Radio Szczecin)

2. miejsce – Michał Adamowski (Podhale 24)

3. miejsce – Piotr Dymus (freelancer)

Kategoria Sport – Fotoreportaż

1. miejsce – Daniel Frymark (Radio Weekend)

2. miejsce – Artur Pławski (freelancer)

3. miejsce – Jacek Turczyk (Polska Agencja Prasowa)

Kategoria Wydarzenia – Zdjęcie pojedyncze

1. miejsce – Dariusz Baranowski (Polska Agencja Fotografów FORUM)

2. miejsce – Roman Koszowski (Gość Niedzielny)

3. miejsce – Wojciech Stróżyk (Agencja Fotograficzna Reporter)

Kategoria Wydarzenia – Fotoreportaż

1. miejsce – Jakub Ochnio (Polska Agencja Fotografów FORUM)

2. miejsce – Maciej Moskwa (freelancer)

3. miejsce – Jakub Kamiński (Polska Agencja Prasowa)



Kategoria Życie codzienne – Zdjęcie pojedyncze

1. miejsce – Bartłomiej Jurecki (Tygodnik Podhalański)

2. miejsce – Argymir Iwicki (freelancer)

3. miejsce – Grzegorz Lityński (freelancer)

Kategoria Życie codzienne – Fotoreportaż

1. miejsce – Mikołaj Nowacki (freelancer)

2. miejsce – Arkadiusz Kubisiak (freelancer)

3. miejsce – Marta Kotlarska /Martushka Fromeast/ (freelancer)

Konkurs fotograficzny BZ WBK Press Foto skierowany jest do polskich zawodowych fotoreporterów, a jego celem jest promowanie polskiej fotografii prasowej. Organizowany jest przez Bank Zachodni WBK, a jego wyłącznym patronem medialnym jest dziennik Rzeczpospolita.