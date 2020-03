10. urodziny Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w broadwayowskim stylu

Wodewil o historii szkoły i hołd wielkim artystom

Pierwsza część wieczoru, wyreżyserowana w formie wodewilu, przypomniała dziesięcioletnią historię studium. W dalszej części widowiska, w doskonałej tanecznej oprawie, zabrzmiały znane utwory musicalowe w hołdzie wielkich artystów.

Można było usłyszeć autorskie kompozycje oraz utwory ze znanych musicali (m.in. Cabaret, Chicago, Hairspray) oraz piosenki z repertuaru Ambasadorów szkoły - Marii Sadowskiej, Mieczysława Szcześniaka, Anny Serafińskiej, Wojciecha Myrczka, Dana Gillespie, Pawła Małaszyński, Justyny Sieńczyłło, Olgi Bończyk.

Reprezentujący marszałka województwa, dyrektor Robert Jabłoński, nie krył ogromnego wrażenia, jakie zrobiło na nim show.

- Zobaczyliśmy naprawdę wspaniały spektakl. Poziom artystyczny, scenariusz i reżyseria – znakomite - mówił Robert Jabłoński - To była wielka przyjemność móc zobaczyć to widowisko! – dodał.



Pozostaje mieć nadzieję, że to „Przystanek Broadway” będzie jeszcze można zobaczyć na białostockich scenach.

Dyrektor Jabłoński z okazji jubileuszu przekazał list gratulacyjny od Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego.

W liście czytamy m.in.: „Przez minione 10 lat w murach tej uczelni zostało wykształcone liczne grono, uzdolnionych artystycznie młodych ludzi. Przywiodła ich tutaj wspaniała życiowa pasja, wyrażająca się wielkim umiłowaniem muzyki, tańca, śpiewu, gry aktorskiej i innych form scenicznej prezentacji. Z radością przyjmuję fakt, że pod kierunkiem znakomitego grona pedagogicznego Studium, ich talent nabrał mocy i blasku.”.



W ciągu dekady Policealne Studium Wokalno – Aktorskie w Białymstoku wyszkoliło wielu aktorów scen muzycznych w Polsce

Niestety, grozi mu zamknięcie. Władze Białegostoku (organem prowadzącym dla Studium jest samorząd Miasta Białystok) podjęły decyzję o zawieszeniu naboru na kolejny rok szkolny. Jako powód podają problemy finansowe. Uczniowie i pracownicy podjęli walkę o szkołę, m. in poprze akcję #muremzaPSWA.

Marszałek Kosicki w swoim liście nawiązał do trudnej sytuacji, w której znalazła się szkoła.

„(…) wierzę w pomyślność podjęcia takich rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych, które zapewnią dalsze istnienie Studium. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że działalność Państwa placówki przyczynia się w istotny sposób do rozwoju kulturalnego całego naszego regionu.”

Gośćmi Gali jubileuszowej byli też m.in. absolwenci i uczniowie Szkoły, samorządowcy, reprezentanci szkół artystycznych z całego regionu, dyrektorzy instytucji kultury – m.in. Ewa Iżykowska – Lipińska, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej, a także ambasadorka szkoły, Justyna Sieńczyło, pochodząca z Białegostoku znakomita aktorka filmowa i teatralna.





***

Policealne Studium Wokalno - Aktorskie kształci przyszłych aktorów scen muzycznych w specjalności wokalno-aktorskiej. W trakcie trzech lat nauki słuchacze poznają tajniki sztuki musicalowej, estradowej i operowej. Wykładowcami są cenieni wokaliści, aktorzy, tancerze, choreografowie, teoretycy i reżyserzy. Studium współpracuje z artystami z Białegostoku i Polski. Słuchacze Studium odnoszą sukcesy na scenach teatrów muzycznych w Polsce. Biorą udział w wielu konkursach i festiwalach oraz mają na swoim koncie występy i warsztaty ze znanymi artystami, między innymi z Mietkiem Szcześniakiem, Zbigniewem Wodeckim, Grażyną Łobaszewską, Olgą Bończyk, Urszulą Dudziak, Wojciechem Kościelniakiem, Marią Sadowską, Anną Serafińską.

Szkoła daje dodatkową możliwość rozwoju artystycznego w trakcie nauki poprzez praktyki estradowe na wielu scenach muzycznych i teatralnych m.in.: Opery i Filharmonii Podlaskiej, Teatru Dramatycznego, Białostockiego Teatru Lalek, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, Białostockiego Ośrodka Kultury.

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Białystok, nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aneta Kursa