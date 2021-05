Zapisz się na konferencję otwierającą konsultacje nowego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

FERS to Program mający na celu usprawnienie funkcjonowania różnych polityk publicznych, w tym m.in. poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Już dzisiaj można zarejestrować swój udział w wydarzeniu wypełniając formularz dostępny na stronie Konsultacje społeczne Programu, jak również zapoznać się z agendą spotkania.

W konsultacjach oraz w konferencji on-line otwierającej proces konsultacji mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, partnerzy społeczni, organizacje, przedsiębiorcy i inni zainteresowani.

Osoby, które zarejestrują się do udziału w tym wydarzeniu, będą mogły w nim aktywnie uczestniczyć i zgłaszać uwagi. Rejestracja do udziału w konferencji będzie trwać do 2 czerwca, bądź wyczerpania miejsc.

Osoby bez zgłoszenia (bez rejestracji) będą mogły obejrzeć transmisję wydarzenia na YouTube (dla nich opcja zadawania pytań/zgłaszania uwag będzie wyłączona).

Konferencja będzie również tłumaczona na język migowy.

Konsultacje FERS potrwają od 2 czerwca do 9 lipca 2021 r. Uwagi do Programu będzie można przesłać także za pośrednictwem formularza uwag, który zostanie udostępniony wraz z Programem na stronie od 2 czerwca.

Wszystkie informacje związane z konferencją i konsultacjami społecznymi są dostępne na stronie Konsultacje społeczne Programu.

źródło: Serwis Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel