Zamień pomysł w dochodowy biznes przy wsparciu Platform Startowych – Białystok

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP), zaprasza osoby z całej Polski na cykl bezpłatnych spotkań online dotyczących wsparcia Platform Startowych dla nowo zakładanych firm na terenie Polski Wschodniej. Podczas spotkań omówione zostaną zasady aplikowania do Platform oraz organizacja procesu inkubacji start-upów. Wsparcie Platform umożliwia optymalny sposób wejścia na rynek i nie wymaga wnoszenia wkładu własnego.

Spotkanie dla województwa podlaskiego odbędzie się 9 kwietnia 2021 roku, w godz. 10:00-11:30. Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz elektroniczny, dostępny na stronie PARP. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

O spotkaniach

Podczas spotkań dowiesz się na jakie wsparcie możesz liczyć, jak startup może zacząć działać na rynku, jak wybrać odpowiednią platformę i jak do niej aplikować. Ponadto podczas każdego ze spotkań będziesz miał szanse wysłuchać oferty innej Platformy Startowej oraz zadać pytanie przedstawicielowi startupu, który skorzystał z programu inkubacji.

Platformy startowe to kompleksowy program wsparcia dla osób mających pomysł na innowacyjny biznes i chcących założyć go w Polsce Wschodniej (tj. województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim). Platformy startowe dają szansę wszystkim tym, którzy mają pomysł na innowacyjny biznes, ale nie bardzo wiedzą jak go zrealizować. „Szyty na miarę" program wsparcia ma za zadanie pomóc w wypracowaniu rentownego modelu biznesowego. Platformy startowe są więc dla wszystkich tych, którzy wiedzą „co", ale nie wiedzą „jak"!

Wystarczy zaprezentować swój pomysł ekspertom z wybranej Platformy i po pozytywnej ocenie zacząć inkubację! Kiedy start-up będzie gotów do wejścia na rynek, może ubiegać się o nawet 1 mln złotych bezzwrotnej dotacji na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Harmonogram spotkań

Telefony kontaktowe w sprawie spotkań: 801 332 202 / 22 574 07 07

Źródło: www.parp.gov.pl

Oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel