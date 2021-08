W sprawie przyszłości Europy

Konferencja w spawie przyszłości Europy to wyjątkowa okazja dla obywateli UE, by włączyć się w debatę na temat wyzwań i priorytetów Europy. Na organizowanym 26 sierpnia webinarium możesz dowiedzieć się jak skorzystać z internetowej platformy łączącej ludzi, idee i nadzieje. Do debaty zaproszeni są obywatele UE ze wszystkich grup społecznych. Kluczowa rola w kształtowaniu projektu przypadnie młodym ludziom.