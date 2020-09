Podlaskie uczestnikiem Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to też przestrzeń dla rozmów o rozwoju polityki spójności UE.

Na początku października ok. 6 tys. uczestników i 600 prelegentów z całej Europy i spoza niej gromadzi się w Brukseli, by wziąć udział w programie ok. 100 sesji roboczych (w 2020 r. będzie ich ok. 500), wystaw i wydarzeń służących nawiązaniu kontaktów i dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. Co roku program jest dostosowany do konkretnego kontekstu programu UE. Udział w imprezie jest bezpłatny.

W tym roku, trwający zwykle 4 dni program EWRC, zostanie rozłożony na 3 tygodnie. Każdy z tygodni zostanie poświęcony jednemu z aktualnie ważnych tematów:

5-9 października: Tworzenie możliwości dla obywateli;

12-16 października: Spójność i współpraca;

19-22 października: Zielona Europa.

Ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią środki bezpieczeństwa, większość spośród 500 zaplanowanych sesji będzie mieć w pełni wirtualną formę. Wśród wyjątków znajdą się kluczowe wydarzenia i warsztaty wymagające tłumaczenia, które odbędą się w formie hybrydowej (zdalnie, jednak z ograniczonym fizycznym udziałem). Niektóre wydarzenia takie jak wystawy i regionalne degustacje będą wirtualne lub fizyczne.

Podlaskie w Brukseli

Wydarzenie współorganizowane przez Województwo Podlaskie pt. Regions & cities 4 Entrepreneurship Competence”, które będzie miało formę debaty wirtualnej, odbędzie się 5 października w godz. 11:30 – 13:00 w języku angielskim. Województwo Podlaskie reprezentować będzie Wioletta Dąbrowska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto wśród prelegentów znajdą się: Rafael España Santamaria, regionalny minister gospodarki, nauki i agendy cyfrowej (rząd Estremadury, Hiszpania), Ramona Florea, szef działu komunikacjij (okręg Bacau, Rumunia), Tamás Lunk, ekspert (Pannon EUWT, Węgry), Isabel Marto, CEO IDDNET, Tecnology Network - inkubator przedsiębiorczości (Portugalia), Elly Schlein, wiceprezydent Regionu Emilia Romagna (Włochy), Fokion Zaimis, wicegubernator regionu Grecji Zachodniej (Grecja), Blaž Zupan, Vicechair z Wydziału Przedsiębiorczości, Szkoła Ekonomii i Biznesu, Uniwersytet w Lublanie (Słowenia).

Dyskusja dotyczyć będzie zagadnień związanych z edukacją w zakresie przedsiębiorczości, która jest filarem budowania Europy jutra. Tysiące europejskich studentów rozwijają swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, rozwiązują problemy, które zauważają wokół siebie i przyczyniają do rozwoju swoich terytoriów. Regiony i miasta europejskie są głównymi zainteresowanymi stronami we wdrażaniu unijnych ram kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. W tym roku, z okazji 30-lecia INTERREG podkreślony zostanie trans graniczny wymiar rozwoju przedsiębiorczości.

Uczestnictwo w tym i innych wydarzeniach EWRC jest bezpłatne i możliwe po wcześniejszej rejestracji - link do formularza rejestracyjnego.





Michał Szczepura, przedstawiciel Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli