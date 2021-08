Ósma edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Czym są Dni Otwarte Funduszy Europejskich?

Akcja DOFE to część szerszej kampanii, którą prowadzi Komisja Europejska. Jej nazwa to #EUinmyregion. Właśnie dzięki niej obywatele UE mogą zobaczyć różnorodność projektów realizowanych z pomocą unijnych środków. To jednak nie wszystko! Dni otwarte to okazja do zdobycia wiedzy, a także czas świetnej zabawy! Na stronie DOFE pojawią się liczne atrakcje. Na uczestników czekają np. wirtualne spacery, webinary i warsztaty. Wiele miejsc będzie można odwiedzić stacjonarnie i skorzystać z wyjątkowych ofert. Nie zabraknie również konkursów i fantastycznych nagród!

Zgłoś swój projekt!

Chcesz przedstawić swój projekt, który został zrealizowany dzięki środkom unijnym? A może chciałbyś pokazać innym wirtualny spacer lub warsztat? Wejdź na stronę i wypełnij formularz zgłoszeniowy. W tym roku można zgłaszać zarówno materiały do umieszczenia na stronie internetowej, jak i wydarzenia stacjonarne. Wyślij swoje zgłoszenie najpóźniej do 20 sierpnia.

Spędź z nami weekend!

Zarezerwuj sobie weekend 17-19 września! Właśnie wtedy odbędzie się finał ósmej edycji akcji. Zapraszamy wszystkich do udziału zarówno online, jak i stacjonarnie. Jeśli nie możesz się już doczekać, odwiedź stronę Dni Otwartych i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

Każdy znajdzie coś dla siebie wśród zaplanowanych atrakcji.

źródło: Portal Funduszy Europejskich

oprac., fot.: Paulina Dulewicz