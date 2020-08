Inicjatywa UE w sprawie przyszłości obszarów wiejskich

Unia Europejska (UE) zachęca do debaty na temat przyszłości obszarów wiejskich i roli, jaką mają one do odegrania w naszym społeczeństwie. Inicjatywa ta ma służyć przedstawieniu wizji przyszłości obszarów wiejskich do 2040 r. i zgromadzeniu opinii dotyczących następujących wyzwań: zmiany demograficzne, łączność, niski poziom dochodów i ograniczony dostęp do usług. W ramach tej inicjatywy zbadane zostaną również innowacyjne, sprzyjające włączeniu społecznemu i zrównoważone rozwiązania w świetle transformacji klimatycznej i digitalizacji oraz kryzysu Covid-19.