Dni Otwarte Funduszy Europejskich online!

Czym są Dni Otwarte Funduszy Europejskich? To największa impreza związana z Funduszami Europejskimi w Polsce. To także część szerszej kampanii, prowadzonej przez Komisję Europejską: #europeinmyregion. Pokazujemy w niej, jak wiele projektów w całej Europie zrealizowano z unijnym wsparciem.

Dołącz do nas już dziś! Odwiedź stronę dniotwarte.eu i sprawdź co udało nam się wspólnie zrealizować. Zapraszamy też do udziału w konkursach – na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Bliżej, niż myślisz! – konkurs dla mieszkańców

Czy wiesz, że Fundusze Europejskie są bliżej niż myślisz? Rozejrzyj się, nagraj krótki filmik i pokaż nam, co zmieniło się w Twojej okolicy dzięki wsparciu ze środków unijnych. Na autorów najlepszych filmików czekają nagrody: 5 000zł, 3 000 zł i 2 000 zł!

Pokaż nam swój projekt! – konkurs dla Beneficjentów

Nie zapominamy także o Beneficjentach Funduszy Europejskich. Konkurs „Pokaż nam swój projekt” jest właśnie dla Was. Do wygrania kamera, aparat, a dla zwycięzcy mamy coś specjalnego – nagranie profesjonalnego filmu i szeroka promocja!

Finał akcji już 25-27 września

7 edycja Dni Otwartych zakończy się w weekend 25-27 września. Za pośrednictwem strony dniotwarte.eu będzie można odwiedzić ciekawe miejsca, pójść na wirtualne spacery po inwestycjach, wziąć udział w warsztatach i webinariach, posłuchać koncertów, a także sprawdzić swoją wiedzę w quizach z nagrodami. Wtedy też ogłosimy zwycięzców konkursów filmowych. Finał akcji będzie relacjonowany na żywo.



Źródło: Departament Rozwoju Regionalnego