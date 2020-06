Ponad 3,7 mln zł na kształcenie zawodowe w Augustowskim Centrum Edukacyjnym (ACE)

Projekt na rzecz Augustowskiego Centrum Edukacyjnego realizuje Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o w partnerstwie z Powiatem Augustowskim (organem prowadzącym ACE).

Stanisław Derehajło podkreślał potrzebę realizacji programów dostosowujących kształcenie do potrzeb rynku pracy.



- To jest projekt nowoczesny, innowacyjny. Młodzi ludzie z całego powiatu augustowskiego mogą otrzymać nowoczesne wykształcenie, potwierdzone certyfikatami uznawanymi w całej Europie. To są bardzo dobrze wydane pieniądze – mówił wicemarszałek - Dziękuję powiatowi augustowskiemu, że postanowił zostać partnerem tego projektu i udostępnił szkołę, a Międzynarodowemu Centrum Doskonalenia Zawodowego za dobrze napisany wniosek – dodał.





W programie udział weźmie 10 nauczycieli i 200 uczniów kierunków: technik mechatronik i informatyk.

Zostaną przeprowadzone m.in. specjalistyczne szkolenia i warsztaty, do pracowni trafi nowy sprzęt. Projekt zakłada też poradnictwo zawodowe dla uczniów i cykl spotkań podnoszących kompetencje nauczycieli. Program rozpocznie się w październiku br. i potrwa do 30 czerwca 2022 r.

Zaplanowane działania mają podnieść umiejętności zawodowe i tym samym ułatwić zatrudnienie przyszłym absolwentom szkoły.



Całkowita wartość projektu to ponad 3,911 mln zł.



W spotkaniu wzięli też udział Anna Grabowska, prezes Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o; Bogdan Dyjuk, radny wojewódzki i wieloletni dyrektor ACE; Jarosław Szlaszyński, Starosta Augustowski i obecny dyrektor ACE Grzegorz Augusewicz.

Projekt powstał na podstawie Diagnozy potrzeb Augustowskiego Centrum Edukacyjnego (ACE) zatwierdzonej przez Powiat Augustowski – organ prowadzący szkołę.

Główne działania w projekcie:

- szkolenia zawodowe dla uczniów z zakresu IPC, BGA, ESD zakończone międzynarodową certyfikacją

- szkolenia CISCO

- program warsztatów z przedsiębiorczości podnoszących kompetencje kluczowe uczniów

- program poradnictwa zawodowo-edukacyjnego dla uczniów

- program uwzględniający indywidualne potrzeby uczniów w formie spotkań z psychologiem/pedagogiem

- doskonalenie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w formie szkoleń

- doposażenie pracowni zawodowych dla kierunku technik mechatronik i informatyk



Okres realizacji 01.10.2020- 30.06.2022.

Wartość projektu: 3 911 115,14

Dofinansowanie: 3 715 559,38

Augustowskie Centrum Edukacyjne to szkoła branżowa z 50 letnią historią. Kształci m.in. przyszłych hotelarzy, pracowników branży gastronomicznej, handlowców, mechatroników i informatyków. W skład ACE wchodzą technikum i szkoła branżowa I stopnia.

Działania zaplanowane w projekcie realizowane będą we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno - gospodarczego szkoły.





Aneta Kursa

fot. Anna Augustynowicz