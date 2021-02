Konkurs na kapitał obrotowy: lista wniosków do oceny

Wnioski o dotację na kapitał obrotowy z funduszy europejskich, czyli bieżącą działalność w firmie, przedsiębiorcy mogli składać przez dwa dni, od godziny 8, w poniedziałek (15.02) do godziny 15, we wtorek (16.02).

Wnioski papierowe do 22 lutego

Wpłynęło ponad 2 tys. wniosków na ponad 61 mln złotych! Natomiast w konkursowej puli jest do podziału 25 milionów złotych z funduszy europejskich. Do oceny przekazano więc wnioski uszeregowane według najwyższego procentowo spadku obrotów, od 66,4 procent w dół.

- Bardzo chcielibyśmy przyznać dofinansowanie wszystkim przedsiębiorcom, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione. Wiemy, w jak ciężkiej znaleźli się sytuacji, dlatego od początku pandemii, poprzez Podlaski Pakiet Gospodarczy, pomagamy firmom. Mogę zapewnić, że nadal będę się starał, aby pula dla przedsiębiorców, zarówno w tej, jak i nadchodzącej perspektywie finansowej była jak największa – stwierdza Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Przedsiębiorcy, których wnioski znajdują się na tej liście, muszą dostarczyć do kancelarii (parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami. Termin upływa 22 lutego. Dokumenty można dosłać również pocztą, wtedy decyduje data nadania.

Ocena wniosków będzie prowadzona na bieżąco.

Trzecia część Pakietu

Konkurs adresowany był do mikro- i małych przedsiębiorstw, a także osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą – na jednorazową, bezzwrotną dotację z funduszy UE, jeśli sytuacja firmy pogorszyła się w związku z COVID-19. Stanowi on trzecią część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, który utworzył zarząd województwa, aby chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory, w ramach PPG, przedsiębiorcy uzyskali aż 186 mln zł (dopłaty do wynagrodzeń, preferencyjne pożyczki, dotacje na kapitał obrotowy w 2020 roku, bon antywirusowy). Z tych różnych form pomocy skorzystało 9,5 tysiąca firm.

Lista wniosków do oceny

Szczegóły konkursu na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red. Izabela Smaczna-Jórczykowska

fot. Kamil Timoszuk