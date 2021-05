Druga tura naboru do Europejskiego Instrumentu Miejskiego

Jest to inicjatywa wspierająca samorządy w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii. Wnioski można składać do 31 maja 2021 r.

Na rzecz zrównoważonej energii i klimatu

Miasto lub zespół miast może otrzymać wsparcie w wysokości do 60 tys. euro na pojedynczy wniosek, aby uzyskać środki niezbędne do przygotowania takiej koncepcji. Będzie ona stanowiła pierwszy krok w kierunku stworzenia kompleksowego planu biznesowego i finansowego.

Projekty są ukierunkowane na różne obszary:

inteligentne sieci energetyczne (smart grids),

zrównoważona mobilność,

lokalne systemy ciepłownicze,

budownictwo mieszkaniowe,

obiekty użyteczności publicznej,

innowacyjna infrastruktura energetyczna,

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach.

Pomocna dłoń eksperta

Cały proces obejmuje kilka prostych kroków, który jest omówiony na stronie internetowej. Dla każdego państwa członkowskiego wyznaczono również eksperta krajowego (adres e-mail polskiego eksperta: ce.poland@eucityfacility.eu).

Ekspert krajowy może:

udzielić informacji na temat procesu składania wniosku,

pomóc w składaniu wniosku (np. określić potrzeby inwestycyjne i merytoryczne miasta, w stosownych przypadkach wskazać obszary łączenia/konsolidacji projektów, wykonać kontrolę jakości/korektę anglojęzycznej treści wniosku) - w języku ojczystym.

Autorzy wniosków, które otrzymają najwięcej punktów, podpiszą umowę grantu.

Ważne, aby samorządy lokalne podjęły próbę rejestracji i wypełnienia wniosku, nawet gdyby nie udało się przejść całego procesu. Dzięki temu na pewno uzyskają informację zwrotną, która pozwoli złożyć lepszy wniosek w kolejnej turze naboru.

Wnioskodawcy muszą posiadać formalnie zatwierdzony plan działań na rzecz klimatu i energii. Może to być SEAP (Plan działań na zrównoważonej energii)/ SECAP (Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu) opracowany w ramach inicjatywy Porozumienie Burmistrzów lub inny plan o podobnych celach w zakresie klimatu i energii, przynajmniej dla roku 2020.

Pod uwagę będą brane zarówno duże miasta, jak i niewielkie gminy. Mniejsze samorządy mogą zwiększyć swoje szanse na sukces dzięki stworzeniu wspólnego wniosku z innymi samorządami w ramach zespołu.

Jakie projekty mogą otrzymać finansowanie?

Instrument EUCF finansuje takie działania jak: przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe czy też analizy ryzyka, które są niezbędne do opracowania koncepcji inwestycyjnej. Działania te mogą być realizowane przez pracowników lokalnej administracji lub ekspertów zewnętrznych. Dotacja nie może bezpośrednio finansować samej inwestycji, a jedynie pokrywać koszty opracowania koncepcji inwestycyjnej.

Środki na ten projekt pochodzą z programu ramowego EU w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. EUCF obejmuje swoim zasięgiem 27 państw członkowskich UE, a także państwa członkowskie EOG/EFTA — Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Listę nagrodzonych projektów poznamy w sierpniu br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej eucityfacility.eu. Pod tym samym adresem można również złożyć wniosek online.

źródło: bridge.pl

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

fot.: Kamil Timoszuk