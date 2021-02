Dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców. Konkurs - 15 i 16 lutego

To trzecia część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, który utworzył zarząd województwa, aby chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory, w ramach PPG, przedsiębiorcy uzyskali aż 186 mln zł (dopłaty do wynagrodzeń, preferencyjne pożyczki, dotacje na kapitał obrotowy, bon antywirusowy). Z tych różnych form pomocy skorzystało 9,5 tysiąca firm.

Drugi konkurs na ten cel

Już wkrótce przedsiębiorcy znów będą mogli uzyskać wsparcie na sfinansowanie kapitału obrotowego. Pierwszy taki konkurs został przeprowadzony w 2020 roku. Cieszył się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców.

Nabór, który zostanie przeprowadzony w lutym, skierowany jest do mikro- i małych przedsiębiorstw, a także osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą. Mogą uzyskać jednorazową, bezzwrotną dotację, jeśli sytuacja firmy pogorszyła się w związku z COVID-19. Warunkiem uzyskania pomocy jest spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 40 proc.

W konkursie nie mogą brać udziału ci przedsiębiorcy, którzy już otrzymali dotacje na kapitał obrotowy lub bon antywirusowy w 2020 roku.

- Obiecaliśmy kolejną pomoc podlaskim przedsiębiorcom i dotrzymujemy słowa. Już od 15 lutego, w ramach kolejnej części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, w nieco zmienionej formule, można składać wnioski o dotacje na sfinansowanie bieżącej działalności firmy. Do podziału mamy 25 mln zł – mówi marszałek Artur Kosicki.

Konkurs trwa tylko dwa dni



Wsparcie udzielane będzie maksymalnie na trzy miesiące i wyliczane według stawek, zależnych od liczby pracowników. Wnioski można składać od 15 lutego 2021 roku, od godziny 8 do 16 lutego 2012 roku, do godziny 15. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, lecz wysokość spadku obrotów.

Uwaga: Wnioski należy składać online, poprzez generator wniosków, dostępny na stronie rpo.wrotapodlasia.pl!

Szczegóły konkursu na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

tekst: Barbara Likowska-Matys