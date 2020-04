- Zdalne Dni Otwarte INFOTECH to cykl inicjatyw skierowanych do uczniów klas ósmych, którzy z uwagi na obecną sytuację nie mogą odwiedzić wybranych szkół. Dlatego chcemy pokazać jak uczymy, jaka panuje u nas atmosfera i dlaczego uczniowie tęsknią za swoją szkołą. My za nimi zresztą też. Nie tylko opowiemy o rekrutacji, o działającym Technikum Programistycznym, ale także przedstawimy nasz pomysł na Liceum INFOTECH, a w nim klasy o profilu np. biznesowym, prawniczym czy medycznym. Opowiemy o modelu fińskim, jaki chcemy wdrażać w naszych szkołach. Będzie można poznać naszych nauczycieli – ich metody nauczania, ale i pasje. Zaczynamy już w czwartek – 23 kwietnia o godzinie 16:00 – mówi Katarzyna Kaczyńska, dyrektor szkół INFOTECH w Białymstoku.

Jako pierwszy przed ósmoklasistami i ich rodzicami stanie Karol Przybyszewski, odpowiadający za naukę programowania oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii w szkołach, z zawodu i pasji – programista. To on odpowie na pytania: Co to znaczy innowacyjna szkoła w praktyce? Jak można wykorzystywać nowoczesne technologie? Dlaczego nauka w naszej szkole jest inna?

źródło: Technikum INFOTECH

oprac. Anna Augustynowicz