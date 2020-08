Zawody łazików marsjańskich w nowej formule

Do finału ERC 2020 zakwalifikowały się 33 drużyny z 14 krajów świata. W tym zespół Argo Team z Politechniki Białostockiej, który od kilku już lat zajmuje się konstruowaniem analogów łazików marsjańskich. Zbudowali już osiem takich maszyn, siedmiokrotnie brali udział w zawodach serii Rover Challenge, cztery razy stając na podium. W tym roku czekają ich zupełnie nowe wyzwania: będą sterować łazikiem na odległość, a sama konstrukcja nie będzie ich autorstwa.

Wrześniowy turniej ERC odbędzie się w nowej, hybrydowej formule, zespoły studenckie będą podczas rozgrywki zdalnie sterować robotem znajdującym się na torze marsjańskim w Kielcach. Do połączenia on-line zostanie wykorzystany amerykański system zdalnego zarządzania, natomiast pojazdy mobilne, takie same dla każdej drużyny, dostarczy polski startup robotyczny.

To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Zdaniem organizatorów, taka formuła zawodów nie tylko wyrówna szanse wszystkich uczestników, ale też jeszcze bardziej przybliży przebieg konkurencji do realnych warunków pracy zespołów NASA czy ESA. Poprzez specjalnie zaprojektowaną wirtualną platformę, odwzorowującą w najdrobniejszych detalach sztuczny tor marsjański, drużyny będą miały za zadanie stworzyć odpowiednie algorytmy i zaprogramować robota do startu w rywalizacji w konkurencjach terenowych.

Po pierwszej sesji testowej platformy, Argo Team jest dobrej myśli. Bezproblemowo połączyliśmy się z łazikiem LeoRover, którym sterowaliśmy z naszej pracowni na Wydziale Mechanicznym. Poruszanie się po Mars Yard było proste i intuicyjne, a dostarczony przez Kell Ideas robot sprawował się świetnie – czytamy na profilu społecznościowym drużyny z Politechniki Białostockiej. Z niecierpliwością czekamy na kolejne takie wydarzenie oraz na więcej szczegółowych informacji na temat poszczególnych konkurencji – piszą studenci.

ERC Space & Robotics Event to jedyny turniej kosmiczno-robotyczny, jaki odbędzie się w 2020 roku po ogłoszeniu pandemii. Zawody należą do światowej ligi zawodów Rover Challenge Series. Wydarzenie skierowane jest do studentów, absolwentów oraz pracowników uczelni wyższych. Udział w zawodach tej rangi to dla każdego uczestnika niepowtarzalna szansa na podniesienie własnych kompetencji oraz zaprezentowanie swoich umiejętności przed przedstawicielami świata nauki i biznesu.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, wydarzenie wzbogacone zostanie o Strefę Pokazów Naukowo-Technologicznych, na którą składają się m.in. prezentacje, warsztaty i prelekcje dla pasjonatów kosmosu, robotyki i nauki w każdym wieku.

Współorganizatorami ERC 2020 są Europejska Fundacja Kosmiczna, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. oraz Politechnika Świętokrzyska we współpracy z Miastem Kielce. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Wrześniową rywalizację studentów z całego świata będzie można śledzić on line. W dniach 11-13 września na stronie roverchallenge.eu/strefa-widza udostępniona będzie transmisja na żywo z ERC 2020 rozgrywanych na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

źródło: rzecznik Politechniki Białostockiej

oprac. Aneta Kursa