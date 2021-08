Zawodowe sukcesy dzięki unijnemu wsparciu

W konkursie zostało dofinansowanych już 18 projektów, realizowanych przez m.in. technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe czy szkoły policealne dla dorosłych.

- Tego typu projekty są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju województwa oraz regionalnego rynku pracy - zaznaczył marszałek Artur Kosicki. - Jest dla nas bardzo ważne, aby pracownicy znaleźli pracę w województwie podlaskim - dodał.

Projekt o wartości blisko 430 tys. zł zrealizuje Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Prawie 150 uczniów tej placówki weźmie udział m.in. w ponadprogramowych stażach zawodowych, jak też doskonalących warsztatach pracy. Zapewni to uczniom kontakt z realnym rynkiem pracy, z lokalnymi przedsiębiorcami. Obejmie on technikum w czterech kierunkach: mechatronika, mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, pojazdów samochodowych, chłodnictwa i klimatyzacji, rolnictwa. Przyznana dotacja na ten cel to 407 tys. zł.

Swoje umiejętności i kompetencje podniesie również 60 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, z kierunków technik mechanik, technik rolnik oraz technik ekonomista.

Dzięki realizacji projektu szkoła nawiąże ścisłą współpracę z przyszłymi pracodawcami – projekt zakłada organizację dodatkowych staży zawodowych, które potrwają do końca 2023 roku. Branże, w których kształci szkoła, wpisują się w regionalne inteligentne specjalizacje (przemysł metalowo-maszynowy) – wiodące branże w województwie. Tym samym zapewni to większe szanse na uzyskanie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Koszt przedsięwzięcia to blisko 430 tys. zł, z czego dotacja to 403 tys. zł. Projekt został złożony przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji.

Łączna wartość projektów wybranych do dofinansowania w tym konkursie wynosi 17,6 mln zł, z czego wartość dotacji to 16,6 mln zł.

Projekty zostały wsparte z funduszy europejskich.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Aneta Kursa