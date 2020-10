Zarząd Województwa Podlaskiego nagrodził nauczycieli

Marek Malinowski składając życzenia wszystkim nauczycielom, a także pracownikom CEN i Kuratorium Oświaty, podkreślił, że pracę pedagogów darzy dużym szacunkiem.

- Mam dwójkę dzieci. Życzę im, by były zdrowe i radosne oraz żeby zdobyły dobre wykształcenie, co nie byłoby możliwe bez was – mówił członek zarządu województwa.

Odniósł się też do aktualnej sytuacji w szkolnictwie, życząc nauczycielom zdrowia i podkreślając wagę i efekty nauczania stacjonarnego.

Franciszek Górski, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dziękował nauczycielom za pracę w szczególnych warunkach i pokonywanie trudności.

- Sukcesy osiągane przez dzieci są państwa zasługą – podkreślił dodając, że ma nadzieję, iż kolejne Dni Edukacji Narodowej przebiegną w lepszych nastrojach i okolicznościach.

Nagrody Zarządu Województwa Podlaskiego przyznawane są corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej przypadającego 14 października. To nagrody finansowe, których wysokość określa zarząd. W tym roku nagrodzeni pedagodzy otrzymali po 4500 zł. Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się:

Katarzyna Gosk – kierownik Wydziału gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku;

Halina Turowska – kierownik szkolenia praktycznego w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkole Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku;

Jadwiga Pieczywek – nauczyciel konsultant ds. edukacji matematycznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży;

Katarzyna Romanowska – nauczyciel bibliotekarz w CEN w Suwałkach.

- To szczególne wyróżnienie, bo człowiek nie może pracować bez odpoczynku, ale odpoczynek bez pracy nie daje satysfakcji - mówiła dziękując za nagrodę Katarzyna Gosk.

Na zakończenie uroczystości gospodarz spotkania Ryszard Chodyniecki wręczył "Nagrody Dyrektora CEN w Białymstoku" pracownikom zarządzanej instytucji. W święcie środowiska nauczycieli wzięła udział także Bożena Nienałtowska, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Małgorzata Sawicka

fot. Kamil Timoszuk