Zakończyły się zapisy online na studia stacjonarne PB

Ze względu na pandemię koronawirusa oraz przesunięty termin matur, tegoroczna rekrutacja na studia na Politechnice Białostockiej rozpoczęła się 2 czerwca i zakończyła 13 sierpnia. To później niż w latach ubiegłych. Bez zmian natomiast pozostała forma zapisów, które odbyły się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a także egzaminu wstępnego w rysunku, który został przeprowadzony tradycyjnie, ale w reżimie sanitarnym. Kolejny krok w rekrutacji, czyli przynoszenie przez zakwalifikowanych kandydatów dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci podjęcia studiów, także odbędzie się wzorem lat poprzednich, jednak z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i higieny. Kandydaci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek, zachowanie dystansu społecznego oraz posługiwania się własnym długopisem.

W rekrutacji na studia stacjonarne rozpoczynające się od października 2020 r. uczelnia uruchomiła zapisy na 29 kierunków pierwszego stopnia (głównie inżynierskich, trwających 7 semestrów) oraz na kierunek drugiego stopnia: zarządzanie. W sumie przygotowano2081 miejsc. Hitem wśród kierunków pierwszego stopnia jest informatyka, którą chce studiować blisko600 osób. Informatyka to jednocześnie kierunek z najwyższym limitem miejsc na Politechnice Białostockiej (300), dlatego na jedno miejsce przypada tu blisko 2 chętnych. Natomiast prawie 4,5 kandydatów walczy o miejsce na kierunku zarządzanie – na 75 oferowanych tu miejsc zapisało się blisko 340 osób. Duża konkurencja jest też na biotechnologii – 3,1 kandydata na miejsce; leśnictwie – 3 osoby na miejsce (warto przypomnieć, że ten kierunek już od zeszłego roku można studiować na kampusie w Białymstoku, a nie jak do tej pory w Hajnówce). Na automatyce i robotycesą 2,9 osoby na miejsce; na matematyce stosowanej – 2,9 osoby na miejsce, na informatyce i ekonometrii –2,8 osoby na miejsce. Na budownictwo, które od lat jest w czołówce najpopularniejszych kierunków w rekrutacji o przyjęcie na 150 miejsc ubiega się 368 kandydatów.

Pierwszą listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia poznamy już w najbliższy wtorek.Następnie od 19 do 22 sierpnia kandydaci będą mieć czas na złożenie kompletu dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. To krok niezbędny do potwierdzenia swojej chęcido podjęcia studiów na Politechnice Białostockiej. Dokumenty należy przynieść do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na tym wydziale, na którym prowadzony jest kierunek studiów wybrany przez kandydata.Kolejne listy zakwalifikowanych zostaną ogłoszonew terminach 25 i 28 sierpnia.

Co mogą zrobić osoby, które nie zdążyły w wyznaczonym terminie zapisać się na studia?W dniach 29-31 sierpnia (z wyłączeniem 30.08.2020 r.) uczelnia będzie przyjmować podania o przyjęcie na studia w ramach wolnych miejsc. Takie podanie wraz z dokumentami kandydata trzeba będzie złożyć w odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (instrukcja postępowania zostanie ogłoszona 28 sierpnia w systemie IRK).

Ostateczną listę kandydatów przyjętych na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej poznamy 2 września. Dopiero po tym terminie możliwe jest ogłoszenie przez uczelnię ewentualnej rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja na studia niestacjonarne rozpocznie się 3 września, także w systemie IRK.

Przypominamy też oprogramie „Akademiki za dobre wyniki!”, w którym 30 tegorocznych maturzystów ma szansę na uzyskanie stypendium mieszkaniowego.



źródło: Politechnika Białostocka

oprac. Anna Augustynowicz

fot. archiwum