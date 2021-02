Zachęcają do myślenia i kreatywności. UwB zakupiło nowe przyrządy do nauki matematyki

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki od lat wspiera szkoły podstawowe i średnie w twórczym podejściu do królowej nauk. Organizuje zajęcia, konkursy, wykłady online. Teraz kupiło przyrządy, które ułatwią uczniom zrozumienie geometrii, symetrii, czy rachunku prawdopodobieństwa. To m.in. bryły obrotowe, deska Galtona, dysk Poincare, klocki magnetyczne, przyrządy do badania figur. Pokazową ekspozycję nowych pomocy można zobaczyć w siedzibie Wydziału Matematyki. Gablota znajduje się przy wejściu do budynku.

- Kiedy już będziemy mogli zaprosić uczniów na zajęcia warsztatowe, wszystkie te pomoce zostaną wykorzystane w praktyce. Ułatwią one młodym ludziom odkrywanie matematyki, zachęcą do myślenia i kreatywności – nie ma wątpliwości dr Anna Rybak z CKUM.

Podaje przykład: rachunek prawdopodobieństwa.

– To dla uczniów temat trudny i wiele osób uczy się go na pamięć. W zrozumieniu rachunku prawdopodobieństwa pomaga deska Galtona, mamy też przyrządy losowań z powtórzeniami, bez powtórzeń. Możemy wykonać wiele ciekawych doświadczeń – podkreśla dr Anna Rybak.

Zakupione przyrządy pomogą też wykonać eksperymenty ze światłem, obserwować odbicia symetryczne, geometrię na globusie, czy związek matematyki z żywiołami (bryły platońskie).

- Istnieje tylko pięć wielościanów foremnych zwanych bryłami platońskimi. Reprezentują granice możliwości tworzenia się materii poprzez ich wzajemne relacje. Platon, jeden z największych greckich filozofów, przypisał im cztery żywioły, z jakich według starożytnych miał być zbudowany świat – przypomina matematyczka.

Na bazie nowych pomocy dydaktycznych, choć nie tylko, CKUM przygotowało nowy cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W ofercie są zajęcia warsztatowe z takimi tematami, jak bryły, rachunek prawdopodobieństwa, geometria hiperboliczna, żywioły, dowodzenie twierdzeń, początki algebry.

Scenariusze wszystkich zajęć można znaleźć tutaj.

Część spotkań można prowadzić w formie online, dlatego zainteresowane szkoły mogą już teraz wysłać zgłoszenie mailem na adres a.rybak@uwb.edu.pl lub ckum@math.uwb.edu.pl.

oprac.: Paulina Dulewicz

red.: Cezary Rutkowski

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

