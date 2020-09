Wystawa "Pionierki. Kobiety w edukacji i nauce" na UwB

Celem wystawy jest popularyzacja osiągnięć kobiet polskich, które jako prekursorki odkrywały i poznawały możliwości jakie daje edukacja, w tym akademicka, także tych, które były nowatorkami w osiągnięciach naukowych oraz zawodach o szczególnym zaufaniu społecznym. Poprzez ekspozycję wystawy kształtowana będzie i rozwijana oraz upowszechniana wiedza oraz świadomość społeczna na temat wkładu kobiet w rozwój edukacji i nauki w Polsce oraz na świecie.

- Jest to pierwsza wystawa o takiej tematyce prezentowana na Uniwersytecie. Eksponowane są sylwetki dwudziestu wybitnych kobiet, które miały znaczący wpływ na rozwój edukacji, nauki, rozwój zawodów prestiżowych – mówiła w rozmowie z Wrotami Podlasia prof. Małgorzata Dajnowicz z Instytutu Studiów Kobiecych, współorganizatora wydarzenia – Tematyka wystawy ma być wstępem do szerszej dyskusji na temat historii kobiet w historii społecznej.



Wystawa "Pionierki. Kobiety w edukacji i nauce" zainaugurowała ogólnopolską konferencję naukową pt. "Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w. Stan badań i perspektywy”. Wykłady i dyskusje dotyczące ruchów kobiecych na ziemiach polskich w porównaniu do innych regionów Europy i świata będą się odbywały w Białymstoku i Augustowie.



W wernisażu wystawy i pierwszej debacie konferencyjnej wzięli udział m.in. Anna Budzanowska – Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marta Kosior – Kazberuk - Rektor Politechniki Białostockiej, Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski, Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki, naukowcy i studenci.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Studiów Kobiecych przy współpracy Zakładu Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych UwB.

Warto dodać, że to nie pierwsza tego typu inicjatywa Instytutu Studiów Kobiecych. W czerwcu ubiegłego roku zorganizowano wystawę i konferencję „Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918”.

Sylwetki kobiet prezentowanych na wystwie "Pionierki. Kobiety w edukacji i nauce" opisane są tutaj.



Wystawę będzie można oglądać do 30 października.

Aneta Kursa

fot. Kamil Timoszuk