Wydział Biologii UwB zaprasza na Spotkania z Nauką.

Akcja Wydziału Biologii, której współorganizatorem jest Koło Naukowe Biologów, nawiązuje do Marcowych Spotkań z Nauką, czyli imprezy popularyzującej nauki ścisłe i przyrodnicze. Co roku organizowały ją wydziały mieszczące się w kampusie UwB.

- Ponieważ obecna sytuacja nie pozwala nam na bezpośrednie spotkania z mieszkańcami województwa podlaskiego, postanowiliśmy przenieść nasze pomysły do sieci. W ramach Spotkań z Nauką na Wydziale Biologii przygotowujemy różnorodne programy edukacyjne w postaci konkursów, wykładów, filmów popularno-naukowych, czy warsztatów. Nasze akcje są skierowane do bardzo różnych grup wiekowych. Planujemy, że będą trwały do momentu, aż sytuacja pozwoli nam wrócić do spotkań z w formie stacjonarnej - mówi dr hab. Ada Wróblewska prof. UwB z Wydziału Biologii i koordynatorka Spotkań z Nauką.

Te już się rozpoczęły. Na początek zostały ogłoszone dwa konkursy. Pierwszy – plastyczny skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Wystarczy przygotować plakat pt. Przyroda w szkiełku powiększającym.

Biolodzy zachęcają też do budowy domków dla owadów. W tym konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki oraz dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych i pobytu dziennego z województwa podlaskiego. Domek trzeba zbudować do 15 grudnia. Do tego dnia trzeba też przesłać zdjęcie wykonanego projektu na adres: knb@uwb.edu.pl. Co ważne - materiały do budowy domku dostarcza wydział.

- Konkurs plastyczny oraz akcja Hotel dla owadów cieszą się wielką popularnością. Przygotowaliśmy ponad 30 zestawów do budowy domków. Liczymy natomiast, że nasza broszura edukacyjna oraz film o tym, jak taki hotel wykonać, pobudzi wyobraźnię młodych konstruktorów i wykorzystają oni również naturalne materiały odnalezione w okolicy, aby taki domek przygotować – podkreśla prof. Ada Wróblewska.

Dodaje, że akcja Hotel dla owadów będzie kontynuowana. W przyszłym roku planowane są dwie edycje: wiosenna i jesienna. Organizatorzy liczą, że będą mogli wziąć w nich udział także uczniowie, którzy teraz, ze względu na pandemię, mają naukę zdalną.

Spotkania z Nauką to także atrakcje dla nieco starszych miłośników przyrody. Już na początku przyszłego tygodnia dostępny będzie w formie elektronicznej przewodnik do rozpoznawania roślin inwazyjnych w Białymstoku i okolicach. Dzięki niemu dowiemy się m.in. dlaczego dany gatunek uważany jest za inwazyjny i jakie zagrożenia wynikają z jego obecności w danym środowisku.

- W przewodniku przedstawimy kilka najważniejszych, najbardziej inwazyjnych roślin, wskazując w jaki sposób można je rozpoznać po cechach morfologicznych. Koło Naukowe Biologów przygotowało również film opisujący te gatunki. Chcemy też, by mieszkańcy naszego miasta włączyli się w akcję: rozpoznaj roślinę inwazyjną oraz zarejestruj jej występowanie w Białystoku za pomocą aplikacji Google Map – dodaje koordynatorka Spotkań z Nauką.

Z kolei na początku grudnia rozpoczną się wykłady, w których będzie można uczestniczyć za pośrednictwem strony internetowej Wydziału Biologii. Będą dotyczyły m.in. epidemii, klimatu północno-wschodniej Polski, ludzkiego mózgu jako sile napędowej odkryć, entomologii sądowej, roślin inwazyjnych.

Informacje dotyczące Spotkań z Nauką i konkursów (regulaminy, karta zgłoszeniowa) już można znaleźć na stronie: https://biologia.uwb.edu.pl/. W kolejnych dniach i tygodniach pojawią się tu m.in. przewodnik, filmy oraz zaproszenia na wykłady.

Akcja Wydziału Biologii, której współorganizatorem jest Koło Naukowe Biologów, nawiązuje do Marcowych Spotkań z Nauką, czyli imprezy popularyzującej nauki ścisłe i przyrodnicze. Co roku organizowały ją wydziały mieszczące się w kampusie UwB.

- Ponieważ obecna sytuacja nie pozwala nam na bezpośrednie spotkania z mieszkańcami województwa podlaskiego, postanowiliśmy przenieść nasze pomysły do sieci. W ramach Spotkań z Nauką na Wydziale Biologii przygotowujemy różnorodne programy edukacyjne w postaci konkursów, wykładów, filmów popularno-naukowych, czy warsztatów. Nasze akcje są skierowane do bardzo różnych grup wiekowych. Planujemy, że będą trwały do momentu, aż sytuacja pozwoli nam wrócić do spotkań z w formie stacjonarnej - mówi dr hab. Ada Wróblewska prof. UwB z Wydziału Biologii i koordynatorka Spotkań z Nauką.

Te już się rozpoczęły. Na początek zostały ogłoszone dwa konkursy. Pierwszy – plastyczny skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Wystarczy przygotować plakat pt. Przyroda w szkiełku powiększającym.

Biolodzy zachęcają też do budowy domków dla owadów. W tym konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki oraz dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych i pobytu dziennego z województwa podlaskiego. Domek trzeba zbudować do 15 grudnia. Do tego dnia trzeba też przesłać zdjęcie wykonanego projektu na adres: knb@uwb.edu.pl. Co ważne - materiały do budowy domku dostarcza wydział.

- Konkurs plastyczny oraz akcja Hotel dla owadów cieszą się wielką popularnością. Przygotowaliśmy ponad 30 zestawów do budowy domków. Liczymy natomiast, że nasza broszura edukacyjna oraz film o tym, jak taki hotel wykonać, pobudzi wyobraźnię młodych konstruktorów i wykorzystają oni również naturalne materiały odnalezione w okolicy, aby taki domek przygotować – podkreśla prof. Ada Wróblewska.

Dodaje, że akcja Hotel dla owadów będzie kontynuowana. W przyszłym roku planowane są dwie edycje: wiosenna i jesienna. Organizatorzy liczą, że będą mogli wziąć w nich udział także uczniowie, którzy teraz, ze względu na pandemię, mają naukę zdalną.

Spotkania z Nauką to także atrakcje dla nieco starszych miłośników przyrody. Już na początku przyszłego tygodnia dostępny będzie w formie elektronicznej przewodnik do rozpoznawania roślin inwazyjnych w Białymstoku i okolicach. Dzięki niemu dowiemy się m.in. dlaczego dany gatunek uważany jest za inwazyjny i jakie zagrożenia wynikają z jego obecności w danym środowisku.

- W przewodniku przedstawimy kilka najważniejszych, najbardziej inwazyjnych roślin, wskazując w jaki sposób można je rozpoznać po cechach morfologicznych. Koło Naukowe Biologów przygotowało również film opisujący te gatunki. Chcemy też, by mieszkańcy naszego miasta włączyli się w akcję: rozpoznaj roślinę inwazyjną oraz zarejestruj jej występowanie w Białystoku za pomocą aplikacji Google Map – dodaje koordynatorka Spotkań z Nauką.

Z kolei na początku grudnia rozpoczną się wykłady, w których będzie można uczestniczyć za pośrednictwem strony internetowej Wydziału Biologii. Będą dotyczyły m.in. epidemii, klimatu północno-wschodniej Polski, ludzkiego mózgu jako sile napędowej odkryć, entomologii sądowej, roślin inwazyjnych.

Informacje dotyczące Spotkań z Nauką i konkursów (regulaminy, karta zgłoszeniowa) już można znaleźć na stronie: https://biologia.uwb.edu.pl/. W kolejnych dniach i tygodniach pojawią się tu m.in. przewodnik, filmy oraz zaproszenia na wykłady.

źródło/fot.: Rzecznik Uniwersytetu w Białymstoku

oprac. Cezary Rutkowski

fot. Mateusz Duchnowski