Współpraca międzynarodowa Politechniki Białostockiej

Przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odwiedzili Politechnikę Białostocką.

- Widzimy duży potencjał we współpracy międzynarodowej, jaką prowadzi Politechnika Białostocka - powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Jest na tyle duża, ze predestynuje tę jednostkę naukową do sięgnięcia po nasze środki, czy nawet środki unijne. Chcemy zaproponować Politechnice uczestnictwo w partnerstwach, które przygotowywałyby do takiej współpracy. W programie Horyzont Europa, największym programie Unii Europejskiej, zdecydowanie promowane są partnerstwa międzynarodowe. W Polce, myślę o programie FENG, widząc potencjał uczelni związany z leśnictwem, w którym Politechnika Białostocka jest mocna, zachęcam do rozszerzenia działań o przetwórstwo spożywcze w jakiś agrobiznes, szczególnie przy potencjale regionalnych firm.