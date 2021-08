Więcej miejsc dla przedszkolaków z Czarnej Białostockiej

Zakończony projekt składa się z dwóch części, które nawzajem się uzupełniają. Kosztował w sumie 7,5 mln zł. Na podsumowaniu działań dyrektorka przedszkola wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego przedsięwzięcia.

- Dzisiejsza uroczystość skłania do wyrażenia wdzięczności i podziękowań. Kończy się etap drugi realizacji projektu, dlatego pragnę podziękować strofami poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego: Jakże nie pisać wiersza, jakże nie płonąć w podzięce, za światło, co się rozszerza, za dar najpiękniejszy, za wiedzę - podkreśliła Danuta Kowalewska, dyrektor przedszkola Kraina Marzeń.

W części inwestycyjnej przeprowadzono rozbudowę i przebudowę placówki. Dzięki temu powstały w niej nowe pomieszczenia - dziewięć sal, w których będą prowadzone zajęcia dla dzieci oraz jedna sala do ćwiczeń. Pozwoliło to na utworzenie nowych 47 miejsc wychowania przedszkolnego. Przedszkole zostało również dostosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto wymieniono ogrodzenie oraz powstały trzy place zabaw - dwa małe o piaszczystej nawierzchni oraz jeden duży, pokryty trawą.

- Ta placówka będzie teraz zapewniać bardzo nowoczesne i komfortowe warunki dla naszych milusińskich. Tak właśnie powinny wyglądać nowoczesne formy wychowania i opieki - mówił Marek Malinowski.

Druga część projektu dotyczy wydłużenia godzin pracy przedszkola oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia. Dzieci skorzystają z zajęć dotychczas nierealizowanych w przedszkolu m.in. gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej oraz zajęć rozwijających kompetencje matematyczne czy zwiększających wiedzę o zdrowym stylu życia. Swoje kompetencje, np. w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będą mogli podnieść również nauczyciele. Dzięki dotacji przedszkole zakupiło też pomoce dydaktyczne dostosowane do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wspomagania rozwoju dzieci.

Część infrastrukturalna projektu kosztowała ponad 6 mln zł, z czego dotacja to prawie 1,7 mln zł. Natomiast część związana z rozszerzeniem oferty edukacyjnej kosztowała blisko 1,5 mln zł, dotacja na to działanie wyniosła 830 tys. zł. Przyznane wsparcie pochodzi z funduszy europejskich.

Edyta Chodakowska-Kieżel, Paulina Tołcz

red.: Aneta Kursa

fot.: Anna Augustynowicz