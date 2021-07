W Obserwatorium UwB stanął nowoczesny teleskop ASA 600

Montaż teleskopu już się rozpoczął. Sprzęt stanął w Obserwatorium, które znajduje się na najwyższej – szóstej kondygnacji astronomicznej wieży w kampusie UwB. Obserwatorium przykryte jest specjalną, ruchomą kopułą. Aby umieścić teleskop w tym miejscu, potrzebny był dźwig o wysięgu 25 metrów, który podniósł elementy teleskopu i przeniósł je do Obserwatorium, przez ruchomą kopułę.

- ASA 600 to największy, profesjonalny i jedyny, jak do tej pory, teleskop firmy ASA Astrosysteme GmbH (Astro Systeme Austria) zainstalowany w Polsce. Posiada on kwarcowe zwierciadło główne o średnicy 60 cm. Konstrukcja tuby teleskopu to układ optyczny Ritchey-Chrétien (RCT) lub krócej RC. Wykonana została z włókna węglowego, co zapewniło jej niezwykłą sztywność i stabilność. Większość dużych profesjonalnych teleskopów badawczych to właśnie podobne układy Ritchey-Chrétien np. Kosmiczny Teleskop Hubble'a czy jedne z największych na świecie teleskopy Keck Observatory na Hawajach. RCT oferuje bardzo dobre parametry optyczne poza osią i posiada bardzo krótką tubę optyczną oraz kompaktową konstrukcję dla danej ogniskowej. Całkowita waga tuby to 105 kg – informuje Leszek Hus, współwłaściciel firmy Delta SP.J. Krentowski Hus, odpowiedzialnej za dostawę i montaż teleskopu do Obserwatorium.