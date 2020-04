„Użyj dziedzictwa!” Lekcje o dziedzictwie kulturowym on-line

Bezpłatne warsztaty dla młodzieży szkolnej organizują doświadczeni edukatorzy. Stosują oni urozmaicone metody nauczania poprzez korzystanie z prezentacji multimedialnych oraz uczenie przy pomocy quizów i gier.

Za zgłoszenie uczniów do uczestnictwa w internetowych zajęciach odpowiadają nauczyciele. Żeby wziąć udział w lekcji o dziedzictwie kulturowym on-line należy:

- wybrać jeden z tematów lekcji z poniższej listy,

- zarezerwować termin zajęć dzwoniąc pod numer 509 333 360 lub pisząc na adres mailowy warsztaty@mck.krakow.pl

Rezerwacja jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 10–16. Organizatorzy prowadzą zajęcia w dogodnym dla grupy terminie.

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione szkoleniowiec prowadzący warsztaty prześle nauczycielowi mail z linkiem do platformy edukacyjnej, na której będą zajęcia. Nauczyciel otrzyma od edukatorów wcześniej przed rozpoczęciem lekcji wszelkie niezbędne informacje na ten temat. W szkoleniu online można uczestniczyć za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu tj. komputera, tabletu lub telefonu.

Lekcje o dziedzictwie kulturowym będą trwały ok. 45 – 60 minut (zwyczajowo będzie to 45 minut, ale w związku z ewentualnymi problemami technicznymi lekcje mogą ulec wydłużeniu).

Lista tematów lekcji o dziedzictwie on-line oraz opis zajęć

Dziedzictwo od podstaw (szkoły podstawowe: klasy 0-III i IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe)

Zajęcia dotyczą podstawowych pojęć związanych z dziedzictwem. Ich zadaniem jest uświadomienie uczestnikom, czym jest dziedzictwo, w jaki sposób je chronić oraz co mu zagraża. Zajęcia uczą podstaw, rozróżnienia między dziedzictwem materialnym i niematerialnym oraz przybliżają listę polskich zabytków wpisanych na listę UNESCO.

Moja mała ojczyzna – dziedzictwo lokalne (szkoły podstawowe: klasy 0-III i IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe)

Zajęcia dotyczą podstawowych pojęć związanych z dziedzictwem lokalnym. Ich celem jest uświadomienie uczestnikom, czym jest dziedzictwo w aspekcie lokalnym, a także ukazanie rozmaitych sposobów jego ochrony. Istotą zajęć będzie pojęcie „małej ojczyzny” jako miejsca o szczególnym charakterze.

Kraków wielokulturowy (szkoły podstawowe: klasy IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe)

Zajęcia poświęcone będą wielokulturowości i sposobom jej definiowania. Opowiemy o wydarzeniach historycznych, które na przestrzeni wieków miały szczególny wpływ na wielokulturowość Krakowa.

Dziedzictwo w sieci (szkoły podstawowe: klasy IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe)

Zajęcia w prosty sposób przybliżają możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego dostępnego w sieci. Edukatorzy wyjaśnią zasady korzystania z materiałów udostępnianych na licencjach Creative Commons, a także pokażą miejsca, gdzie można je odnaleźć.

Kraków – miasto królów (szkoły podstawowe: klasy 0-III i IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe)

Dlaczego Kraków to Kraków? Który król jako pierwszy został koronowany na Wawelu? W którym roku powstał Uniwersytet Jagielloński? I jak to się stało, że stolicę przeniesiono do Warszawy? W wirtualnej rzeczywistości uczniowie będą mieli okazję odwiedzić jedno z najstarszych miast w Polsce, zobaczyć takie miejsca jak Rynek Główny, kościół Mariacki, zamek na Wawelu czy słynną Drogę Królewską.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zachęca do wypełnienia poniższych ankiet.

Ankieta dla nauczycieli oraz Ankieta dla uczniów

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się z Angeliką Madurą: a.madura@mck.krakow.pl

Źródło/Fot.: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

oprac. Cezary Rutkowski