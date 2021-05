UwB wybierze patrona uczelni

Za pięć miesięcy, w październiku 2021 r., rozpocznie się jubileuszowy, 25. rok funkcjonowania największej podlaskiej uczelni. Jak mówią jej władze, to dobra okazja do podsumowania dotychczasowego rozwoju i dorobku UwB, ale także do refleksji nad przyszłością Uniwersytetu.

- Nie jesteśmy już uczelnią bardzo młodą. Dojrzeliśmy naukowo i strukturalnie, mamy ugruntowaną markę jako kuźnia dobrze i wszechstronnie wykształconej kadry dla gospodarki regionu i kraju. Uważam, że to właściwy moment, by dokonać ważnej i przez wielu członków naszej wspólnoty oczekiwanej zmiany wizerunkowej: wybrać patrona uczelni. Tak, byśmy w nowe ćwierćwiecze działalności Uniwersytetu w Białymstoku, które zainicjujemy 1 października 2022 roku, weszli z nową nazwą podkreślającą nasz prestiż i podnoszącą naszą rozpoznawalność – tłumaczy prof. Robert Ciborowski, rektor uczelni. - Uniwersytety to instytucje trwałe, wielowiekowe. Nasza uczelnia jest jeszcze de facto na początku tej drogi. Moim zdaniem warto, by swoją tożsamość i tradycję budowała na fundamencie wzmocnionym charyzmą, wartościami i dorobkiem swego patrona.

Jak przypomina rektor, sama idea wyboru patrona nie jest nowa – dyskusje na ten temat były na przestrzeni minionych 25 lat inicjowane już kilkukrotnie, ale bez efektu. W jego ocenie teraz czas jest wyjątkowo sprzyjający, a zmiana – uzasadniona.

- Pod koniec minionego roku zwróciłem się do władz naszych wydziałów i instytutów, a także do samorządu studenckiego z prośbą o przedyskutowanie sprawy i wskazanie kandydatur na patrona Uniwersytetu w Białymstoku. Co bardzo budujące, napłynęło wiele ciekawych i zróżnicowanych propozycji. Kilka z nich powtarzało się jednak najczęściej. W toku dyskusji na marcowym posiedzeniu Senatu naszej uczelni zapadła decyzja, by ostatecznego wyboru dokonać spośród 4 znamienitych postaci. To Ludwik Zamenhof, Juliusz Słowacki, król Zygmunt August oraz Ryszard Kaczorowski – mówi prof. Ciborowski.

Decyzję o tym, czy i która z tych osób powinna patronować największej podlaskiej uczelni, podejmie Senat UwB, najprawdopodobniej jeszcze przed wakacjami. Wcześniej, bo 20 maja, uczelnia zaprosi wszystkich zainteresowanych na debatę.

- Przede wszystkim przedstawimy argumenty przemawiające za poszczególnymi kandydatami. Ich sylwetki zaprezentują nasi naukowcy. Przyjrzymy się też użytkowym aspektom zmienionej nazwy w każdym z potencjalnych wariantów, zwłaszcza temu, jak brzmiałyby ich skróty i tłumaczenia na wybrane języki obce – zapowiada Katarzyna Dziedzik, rzeczniczka prasowa UwB. - Warto w tym miejscu przypomnieć, że ewentualna zmiana nazwy uczelni od października 2022 r. wymaga też procedury legislacyjnej i ustawy Parlamentu RP. To dlatego kroki leżące po stronie uniwersytetu musimy podjąć z należytym wyprzedzeniem, jeszcze w bieżącym roku akademickim.

Debata dotycząca kandydatów na patrona UwB odbędzie się 20 maja br. (czwartek) o godz. 16.00 w aplikacji Microsoft Teams.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

oprac.: Paulina Dulewicz

fot.: Kamil Timoszuk