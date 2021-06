UwB w kolejnym światowym rankingu uczelni

QS World University Rankings należy – obok Rankingu Szanghajskiego, THE World University Rankings i US News Global University Ranking - do czterech najpopularniejszych tego typu zestawień na świecie. Jego metodologia obejmuje takie kryteria, jak reputacja uczelni w międzynarodowym środowisku akademickim i wśród pracodawców, dostępność kadry dla studentów, cytowania oraz stopień umiędzynarodowienia kadry i studentów.

W tegorocznym rankingu najlepszych uczelni znalazło się w sumie 1300 uniwersytetów i politechnik z całego świata. UwB znalazł się w grupie sklasyfikowanej na miejscach 1001-1200.

- To dla nas bardzo dobry rok, jeśli chodzi o obecność w światowych rankingach. Zaczynamy być dostrzegani zarówno w zestawieniach opierających się przede wszystkim na dokonaniach naukowych, jak i tych, w których dużą rolę odgrywa prestiż, międzynarodowa rozpoznawalność. To zasługa przede wszystkim znakomitych badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku, którzy odnoszą sukcesy na światową skalę. Wierzę, że utrzymamy ten wznoszący trend – komentuje prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UwB.

Informacje o QS World University Rankings można znaleźć pod adresem – TOP Universities

Pod koniec maja ukazał się inny ważny światowy ranking uczelni - Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), przygotowywany przez tę samą agencję, która opracowuje Ranking Szanghajski (Academic Ranking of World Universities - ARWU). W nim także UwB został po raz pierwszy odnotowany i również jako jedyna podlaska uczelnia. W rankingu GRAS znalazło się łącznie 25 polskich uczelni.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

oprac.: Cezary Rutkowski

fot.: Mateusz Duchnowski