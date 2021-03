UwB w gronie PRME - globalnego zrzeszenia działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju na wyższych uczelniach

Ta międzynarodowa sieć zajmuje się promocją zrównoważonego rozwoju na uczelniach na całym świecie. Angażuje ona instytucje naukowe biznesu do kształtowania mentalności i umiejętności przyszłych liderów poprzez odpowiedzialną edukację zarządzania.

Przyjęcie Wydziału Ekonomii i Finansów UwB do inicjatywy to efekt zaangażowania dr. hab. Dariusza Kiełczewskiego, prof. UwB, który został w ubiegłym roku wiceprezesem polskiego oddziału PRME (prezesem PRME Poland jest dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH).

- W ramach sieci UN PRME planowane są już pierwsze ważne wydarzenia: w marcu konferencja na temat dobrych praktyk PRME, a w kwietniu spotkanie Polska-Czechy-Węgry (uczelnie z tych państw także planują akcesję do sieci). W planach jest także stworzenie sieci współpracy w ramach krajów grupy wyszehradzkiej, ukierunkowanej na wymianę najlepszych praktyk w tym regionie i stworzenie kompatybilnych programów nauczania w kwestii zrównoważonego rozwoju – mówi dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB.

Dr Agnieszka Piekutowska, prodziekan ds. współpracy instytucjonalnej i umiędzynarodowienia Wydziału Ekonomii i Finansów UwB podkreśla, że przyjęcie do grona członków UN PRME to ogromne wyróżnienie dla wydziału. Dodaje, że uczestnictwo w największej na świecie sieci współpracy uczelni na rzecz wspierania uniwersalnych wartości zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i etyki to dowód zaangażowania białostockiej uczelni na forum międzynarodowym w działania postulowane i wspierane przez ONZ.

Inicjatywa PRME funkcjonuje od 2007 roku. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie PRME.

