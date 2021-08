UwB ponownie zaprasza uczniów na Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy

Mnóstwo zajęć praktycznych w nowoczesnych laboratoriach i w terenie, twórcze podejście do nauk ścisłych oraz przyrodniczych, do tego cztery żywioły: woda, ogień, powietrze i ziemia. Taki jest Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy na Uniwersytecie w Białymstoku, skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas V–VIII. Rekrutacja chętnych właśnie się rozpoczęła. Zapisy potrwają do 8 września.