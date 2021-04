UwB pierwszy raz w akcji „Dziewczyny do ścisłych!”

- Jest to niezwykle ważne wydarzenie dla naszego uniwersytetu, ponieważ mamy bogatą ofertę z zakresu nauk ścisłych. Panie studiują na wszystkich naszych kierunkach, natomiast z przykrością, jako przedstawicielka nauk ścisłych i przyrodniczych - mikrobiolog, zauważam, że nauki ścisłe cieszą się znacznie mniejszym zainteresowaniem maturzystek niż humanistyczne i społeczne. A warto studiować na kierunkach ścisłych, bo dają one wiele korzyści. Studenci uczą się tu analitycznego myślenia, szybkiego dostrzegania różnorodnych zależności, które leżą u podstaw funkcjonowania tego świata - mówi prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, która w czwartek uczestniczyła w konferencji prasowej na Wydziale Fizyki UwB dotyczącej akcji „Dziewczyny do ścisłych”.

To ogólnopolska kampania organizowana przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. W tym roku odbędzie się 22 kwietnia, w formule online. Największa podlaska uczelnia bierze w niej udział po raz pierwszy. Swoją ofertę w ramach akcji będą promować trzy jednostki UwB: Wydział Fizyki, Wydział Matematyki oraz Instytut Informatyki.

- Warto podjąć się studiowania fizyki, matematyki i informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przemawiają za tym aż trzy czynniki. Przede wszystkim jest to wyśmienita baza lokalowa. Po drugie, nasi studenci na naukach ścisłych już od samego początku mają możliwość pracy z najnowocześniejszą aparaturą badawczą. Po trzecie – to czynnik najważniejszy – o tym, że warto studiować na Uniwersytecie w Białymstoku decydują przede wszystkim ludzie. Nasza kadra to specjaliści w swoich dyscyplinach. To osoby niezwykle oddane pracy akademickiej – podkreśla prof. Izabela Święcicka.

Już wkrótce przekonają się o tym kandydaci, a szczególnie kandydatki, które dołączą do akcji „Dziewczyny do Ścisłych”.

- Kierunki przyszłości – to hasło przewodnie tego ogólnopolskiego wydarzenia. Co to znaczy kierunek przyszłości? To taki, po którym można znaleźć pracę w dzisiejszych czasach, w trakcie którego nabywamy umiejętności i wiedzę, która może być nazywana wiedzą przyszłości. To także kierunek, który umożliwia nam pracę i funkcjonowanie zdalnie. Jak udowodniła pandemia, o tym też musimy pamiętać przy swoich wyborach – mówi Dorota Sawicka, koordynatorka akcji na Uniwersytecie w Białymstoku.

Przypomina, że akcja „Dziewczyny do ścisłych” odbywać się będzie na platformie eventowej Grip. Rozpocznie się w południe (godz. 12) i potrwa do godz. 17. Wydarzenie będzie prowadzone na scenie głównej i w kilku wydzielonych strefach. Aby wziąć w nim udział, trzeba się wcześniej zarejestrować. Rejestracja jest bardzo prosta.

- Co polecamy? Żeby szukać Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach panelu Kierunki przyszłości będzie można spotkać się z Weroniką Żebrowską studiującą matematykę finansową na UwB oraz Martą Orzechowską, która wskazała fizykę medyczną i tutaj się rozwija. Kolejny panel to Kierunkowskaz kariery. Co przygotowaliśmy? Fizykę gier komputerowych i robotów - i tu spotkanie ze studentką Karoliną Sidorczuk, a także technologie internetowe i mobilne, które przedstawi Agnieszka Kurel – wymienia Dorota Sawicka.

Karolinę Sidorczuk będzie można też spotkać w strefie Mentoringu, gdzie opowie o tym, jak studiuje się na UwB. Mentoring zone to przestrzeń także Karoliny Wojciechowicz, do niedawna studentki matematyki finansowej, która postanowiła zostać na UwB.

Uniwersytet zaprasza też na warsztaty „Kompetencje przyszłości i planowanie kariery”. Poprowadzi je Marcelina Wojno, szefowa Biura Karier UwB. Uczestnicy dowiedzą się, czego i jak najlepiej się uczyć już dziś, aby mieć dobry start zawodowy i perspektywy rozwoju. Warsztaty odbędą się w godz. 12-13. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

W ofercie UwB jest też propozycja dla nauczycieli. To warsztaty w ramach Akademii Edukatorów - tam w godz. 14:30–15:10 dr Anna Rybak pokaże jak odkrywać z uczniami matematykę poprzez działania i eksperymenty. Tu także wymagana jest rejestracja.

Wszystkich kandydatów - nie tylko dziewczyny - Uniwersytet zaprosi na filmowy spacer po swoim nowoczesnym kampusie, gdzie mieszczą się wydziały prowadzące kierunki ścisłe. A przewodniczkami będą studentki UwB.

- Zaczęłam studiować matematykę, ponieważ zawsze interesował mnie ten przedmiot. Matematyka jest wszędzie. Uczy analitycznego, logicznego myślenia, przez co absolwenci tego kierunku są pożądani na rynku pracy. Wszystkie panie gorąco zachęcam do tych studiów. Można później, tak jak ja, zostać na uczelni – mówi Karolina Wojciechowicz, absolwentka Wydziału Matematyki UwB, która również wzięła udział w czwartkowym spotkaniu prasowym.

Towarzyszyła jej Natalia Jaroś – studentka fizyki, która powiedziała, że przy wyborze studiów wahała się między fizyką i matematyką. Dodała, że ostatecznie wybrała fizykę, ponieważ ta nauka jest o tyle piękna, że łączy w sobie fizykę oraz zagadnienia związane z biologią, chemią i matematyką. Zaznaczyła, że na studiach uczymy się nie tylko teorii, ale także tego, jak wiedzę wykorzystywać praktycznie oraz, że dzięki fizyce poznajemy prawa rządzące światem. Studentka oceniła, że powszechnie uważa się, że matematyka jest królową nauk, lecz królem zdecydowanie jest fizyka.

Więcej informacji o akcji „Dziewczyny do ścisłych” oraz rejestracja na stronie "Dziewczyny na politechniki".

„Dziewczyny do ścisłych” obok akcji „Dziewczyny na politechniki!” to pionierski i zarazem największy projekt promujący kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Idea projektu narodziła się w roku 2006. Od tamtego czasu w programie wzięło udział ponad 200 tysięcy maturzystek. I w tym roku, pomimo pandemii, ponad 20 uczelni postanowiło wspólnie zachęcać do studiowania kierunków ścisłych i inżynierskich. Obok UwB w tegorocznej kampanii uczestniczą m.in. Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

oprac.: Cezary Rutkowski

fot.: UwB/Agnieszka Jabłońska-Perkowska