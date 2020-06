UMB oraz Liceum INFOTECH podpisaly list o współpracy

Jak poinformował prof. dr hab. Adrian Chabowski, prorektor ds. kształcenia UMB, uczelnia wesprze uczniów nowego liceum swoją kadrą naukową, która pomoże uczniom w rozwoju kariery medycznej i umożliwi odbycie praktyk w nowoczesnych laboratoriach. Dodał, że UMB prowadzi rozmowy z Liceum INFOTECH nad konkretną formą działań w zakresie seminariów, wykładów czy warsztatów z nauk podstawowych np. biochemii, biofizyki czy elementów biologii, szczególnie w aspekcie wiedzy i umiejętności, które są poza podstawą programową. Uczelnia nie wyklucza także wsparcia w formie e-learningu, co może być szczególnie istotne w obecnej sytuacji.

- Zależy nam na poważnej współpracy, z korzyścią dla obu stron. Nie chcemy by ta współpraca ograniczyła się jedynie do podpisania umowy i jednego wykładu w semestrze - dodaje Katarzyna Kaczyńska dyrektor Liceum INFOTECH w Białymstoku - Pragniemy uczyć młodzież tego, co będzie potrzebne im na studiach. Bardzo chcielibyśmy, aby pracownicy Uniwersytetu wpływali realnie na treści nauczania, na to czego możemy uczyć jako liceum – mówi.

Liceum Ogólnokształcące INFOTECH została już zarejestrowane i prowadzi nabór kandydatów. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu. Młodzież będzie wybierać specjalizację po pierwszej klasie. Pierwszy rok to czas na wybór dalszej drogi. W wyborze specjalizacji pomogą uczniom zajęcia z coachingu kariery i umiejętności miękkich – tego nie oferuje młodzieży żadna białostocka szkoła.

Do wyboru uczniowie Liceum INFOTECH będą mieli cztery różne przyszłościowe specjalizacje: medycyna, prawo, biznes i media cyfrowe. Każda specjalizacja ma opiekunów – mentorów z doświadczeniem, którzy będę wpływać w realny sposób na profil nauki. To przykładowo Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, z której fachowcy zwrócą np. uwagę, żeby na języku polskim uczeń specjalizacji prawniczej zrozumiał, na czym polega umiejętność pisania przejrzystych pism niezbędna mu potem w pracy. Z kolei ucząc się historii, młody człowiek uświadomi sobie, jakie znaczenia w codziennym życiu mają zapisy konstytucji. Na zajęciach o mediach cyfrowych praktycy podpowiedzą nie tylko jak nakręcić film, ale też na czym polega warsztat współczesnego dziennikarza. Do grona mentorów liceum należą także eksperci z Infinity Group czy Agencji Sempai – firm o ugruntowanej pozycji krajowych liderów swoich branż.

We wtorek specjalizacja medyczna pozyskała szacownego mentora, czyli Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – jedną z najlepszych uczelni medycznych w Polsce.

