Uczniowie zarabiają i mają gwarancję zatrudnienia

Alex, Samasz, AC, Jazon, ChM, Budrad - te firmy włączyły się w inicjatywę, którą zapoczątkował Tadeusz Ożarowski, szef spółki Alex z Kleosina, produkującej samochodowe instalacje gazowe. Dzięki jego staraniom w ubiegłym roku kilkunastu nastolatków rozpoczęło naukę w klasie mechatronicznej. Od początku postawiono na praktyczną naukę zawodu. Chłopcy odbywający praktyki otrzymali umowy o pracę jako pracownicy młodociani i zaczęli zarabiać swoje pierwsze pieniądze. Tak też będzie i teraz, a oferta edukacyjna została rozszerzona o nowe kierunki.

- Nie ma co ukrywać: sytuacja na rynku pracy jest taka, że w firmach brakuje fachowców. Stąd też odpowiedź w postaci utworzenia kierunków, które będą kuźnią przyszłych kadr. Uczniowie zobaczą, jak wygląda środowisko pracy w podlaskich zakładach, a po ukończeniu szkoły będą mieli pewny fach w ręku i możliwość rozpoczęcia pracy "od zaraz" - mówi Sebastian Rynkiewicz, prezes i koordynator Klastra Obróbki Metali. - Przedsiębiorcy myślą przyszłościowo, wzięli po prostu sprawy w swoje ręce, nie czekając na to, co wydarzy się w systemie edukacji. To zresztą bardzo atrakcyjni pracodawcy, znani nie tylko w Polsce, operujący w międzynarodowym środowisku, wytwarzający w swoich zakładach innowacyjne produkty na skalę międzynarodową.

Tadeusz Ożarowski pozytywnie ocenia dotychczasowy przebieg projektu. Do firmy Alex trafiło na praktyki sześciu pierwszoroczniaków. Jak przyznaje, chłopcy są chętni do pracy, bo zarabiają pieniądze.

- Dlatego też możemy od nich wymagać zaangażowania. Na miejscu uczą się zasad i standardów panujących w naszym przedsiębiorstwie, wdrażają się w nasz tryb pracy. Jako absolwenci będą obeznani z tym, co i jak robimy. To potencjalni pracownicy, których warto zatrudnić - podkreśla Tadeusz Ożarowski.

Zdaniem Agnieszki Guzik, wicedyrektorki Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 w Białymstoku, zawód mechatronika jest bardzo potrzebny w podlaskich przedsiębiorstwach, więc uczniowie z pewnością po ukończeniu szkoły nie będą mieli kłopotu z miejscem pracy.

- Już dziś mają gwarancję zatrudnienia w miejscach odbywania praktyk. Realizacja projektu rozwija się bardzo dynamicznie, dzięki zaangażowaniu pracodawców i stałej współpracy ze szkołą. Jak widać, zapotrzebowanie jest i na inne zawody, stąd kolejne kierunki wchodzą do naszej oferty. Firmy chcą inwestować w praktyczną naukę zawodu i pracowników młodocianych, widzą w tym przyszłość. To właśnie z ich inicjatywy i potrzeb rynku pracy powstają nowe kierunki kształcenia: operator obrabiarek skrawających, magazynier - logistyk. Na wszystkich uczniów czekają miejsca praktyk u podlaskich przedsiębiorców od września 2020 r. - wyjaśnia.

Agnieszka Guzik tłumaczy, że możliwość zarabiania swoich pierwszych pieniędzy, jest dla młodzieży bardzo motywująca.

- Mówią, że o takim kieszonkowym mogliby tylko pomarzyć, a tu mają pieniądze co miesiąc na koncie i jeszcze uczą się zawodu. Z pewnością również ich to dyscyplinuje, pilnują, aby mieć 100 procent obecności na zajęciach praktycznych - dodaje wicedyrektorka.

Mechatronik to zawód dla tych, którzy interesują się nowinkami technicznymi, przygotowujący do sprawnego posługiwania się najnowocześniejszym sprzętem. Absolwent tego kierunku stanie się specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, sterowania, automatyki czy robotyki.

Z kolei operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.

Ze względów bezpieczeństwa, z powodu panującej epidemii koronawirusa, obecnie wniosek do szkoły o przyjęcie można uzupełnić online na stronie: www.zsbialystok.edu.pl .

źródło: Klaster Obróbki Metali

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju