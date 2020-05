Targi Praktyk i Staży online na PB

Cieszące się od lat dużą popularnością, Targi Praktyk i Staży na Politechnice Białostockiej zostały odwołane i miały się odbyć na początku kwietnia. Przy stoiskach z ofertami pracy, stażu oraz praktyk mieli zachęcać absolwentów przedstawiciele 40 firm.

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami PB postanowiło przenieść tegoroczną edycję Targów Praktyk i Staży do sfery online. Jak zaznaczył Mateusz Adaszczyk, kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami PB, uczelnia proponuje studentom i absolwentom PB kontakt z firmami i organizacjami na profilu społecznościowym politechniki na Facebooku. Tam są umieszczone oferty pracodawców. Zauważył, że w ostatnich dniach pojawiły się np. propozycje dla kontrolerów jakości na budowie oraz poszukiwany jest także inżynier produktu. Dodał, że zostały zorganizowane zdalne konsultacje dokumentów rekrutacyjnych z doradcą zawodowym, by pomóc odnaleźć się na coraz trudniejszym obecnie rynku pracy studentom i absolwentom PB.

Targi Praktyk i Staży Online 2020 do 9 maja

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami PB co roku organizuje Targi Praktyk i Staży. Mają one na celu pomóc im odnaleźć najlepsze oferty, które są zgodne z ich kwalifikacjami. Wydarzenie cieszy się zainteresowaniem wielu studentów i absolwentów, ponieważ poszerza im perspektywy na lepszą przyszłość w zdobywaniu doświadczenia zawodowego.

Każdego dnia do najbliższej soboty (09.05), na profilu FB Biura Karier i Współpracy z Absolwentami PB pojawiać się będą propozycje od firm poszukujących kandydatów do pracy i praktyk. Swoją ofertę w ten sposób przedstawią takie przedsiębiorstwa jak m.in. BIAWAR, Transition Technologies-Software Sp. z o. o., Jeronimo Martins Polska S.A., Unibep S.A., British American Tobacco Polska oraz Multi Packaging Solutions Białystok Sp. z o.o. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Zdalne konsultacje online z doradcą zawodowym

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami PB pomoże również w stworzeniu dobrego CV i listu motywacyjnego oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto studenci będą mogli skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym, który pomoże im w przezwyciężeniu barier z wkraczaniem na rynek pracy..

Osoby zainteresowane tego rodzaju poradą mogą przesłać mail na adres: kariera@pb.edu.pl i w tytule wpisać "kontakt z doradcą".

Źródło/fot.: Rzecznik Politechniki Białostockiej

oprac. Cezary Rutkowski