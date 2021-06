Szkoła w Gibach znów ma patronów

Jak podkreślała Wiesława Burnos, wybór patronów był oczywisty.

- Jesteśmy spadkobiercami naszych małych ojczyzn i mamy sposobność przekazywać społeczeństwu i całemu światu ich historię. Musimy też przekazywać ją kolejnym pokoleniom. Naszym obowiązkiem jest uczyć ich patriotyzmu i przekazać te wartości, za które ginęli Polacy. Właśnie m.in. dzięki wyborowi patronów, młodzież będzie miała większą świadomość historii swojej miejscowości – mówiła.

Jak wyjaśniała Elżbieta Moluszys, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gibach imię Ofiar Obławy Augustowskiej w 2015 roku otrzymało tutejsze gimnazjum.

Była to pierwsza w Polsce szkoła, która patronem zostały ofiary tragicznych zdarzeń z 1945 roku. W związku z reformą szkolnictwa, gimnazjum zostało wchłonięte przez szkołę podstawową. W ubiegłym roku władze gminy podjęły decyzję o wyborze patronów i imię Ofiar Obławy Augustowskiej otrzymała podstawówka w Gibach. O ten wybór zabiegała cała lokalna społeczność.

Początkowo uroczystości planowano na listopad ubiegłego roku.

- Plany oczywiście pokrzyżowała pandemia, i wybraliśmy czas, kiedy możemy tej uroczystości nadać odpowiednią oprawę – podkreślała dyrektor.

W uroczystościach wzięli udział m.in. parlamentarzyści: Jarosław Zieliński i Dariusz Piontkowski (wiceminister Edukacji Narodowej), radny wojewódzki Cezary Cieślukowski, Podlaska Kurator Oświaty Beata Pietruszka, duchowni, mieszkańcy Gib i oczywiście uczniowie.



***

W lipcu 1945 r. Armia Czerwona wspierana przez oddziały Ludowego Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa (UB) przeprowadziły na terenie Puszczy Augustowskiej szeroką akcję pacyfikacyjną wymierzoną w polskie podziemie niepodległościowe - określaną mianem Obławy Augustowskiej. Była to największa masowa zbrodnia na narodzie polskim po zakończeniu II wojny światowej.

Celem akcji była fizyczna eliminacja oddziałów podziemia niepodległościowego. Ofiarami Sowietów stały się również osoby podejrzane o kontakty z polską partyzantką. Według ustaleń historyków w sumie zatrzymano ponad 7 tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób było zaginionych i nigdy nie powróciło do domów. Ich dalsze losy oraz miejsce pochówku nie są do dziś znane.

Aneta Kursa

fot. Paulina Dulewicz