Szkoła inteligentnych specjalizacji. Nabór na nowy kierunek i pierwsze naukowe stypendia

„Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - szkoła inteligentnych specjalizacji” to projekt realizowany przy wsparciu Miasta Białystok. Nowy kierunek powstał w należącej do ZSS nr 2, Branżowej Szkole I st. nr 9, jako odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców, borykających się z brakiem fachowców w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Patronat nad nowopowstałą klasą objęła spółka KAN - białostocki producent instalacji wodnych i grzewczych. To właśnie KAN, jako patron ufundował stypendia dla trzech najlepszych uczniów w obszarze przedmiotów zawodowych.

Stypendium dla najlepszych uczniów

A te są bardzo atrakcyjne: odpowiednio 2 tys., 1,5 tys. i 1 tys. zł w dla osób, które uzyskały najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych i z zachowania, pod uwagę brana była też frekwencja na zajęciach. Przedstawiciele firmy wręczyli uczniom dyplomy i vouchery z wysokością stypendiów przy okazji zakończenia roku szkolnego. Wszyscy wyróżnieni podkreślali, że nagroda jaką jest stypendium działa na nich mobilizująco,

- Mam jeszcze większą motywację, by w następnym roku być najlepszym uczniem w klasie – mówi Jakub Aleksiejuk, jeden ze stypendystów. - Jeszcze nie myślałem, na co przeznaczę te środki, mam całe wakacje, by się na tym zastanowić.

Jego kolega z klasy, Mateusz Cichowski chce wydać pieniądze na zakup narzędzi i sprzętu do dalszej nauki zawodu. Stypendystą jest też Hubert Kabalis:

- Wybrałem naukę w tej klasie ponieważ wiedziałem, że wsparcie tak dużej firmy jak KAN jest bardzo ważne i daje szanse na dobry start w dorosłe życie; mam nadzieję, że po zakończonej nauce będę razem z innymi pracownikami tworzyć zespół specjalistów KAN – mówi uczeń. - Nauka zdalna była wyzwaniem i wymagała dużego samozaparcia, mam nadzieję, że od września wrócimy do szkoły i będziemy kontynuować naukę zawodu na produkcji KAN – to ważne byśmy mogli w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Liczy na to też Wiesław Kalinowski, kierownik kształcenia praktycznego w ZSZ nr. 2.

- To umożliwi nam realizację, przewidzianego dla tego kierunku, kształcenia z elementami systemu dualnego – czyli zajęć teoretycznych, uzupełnionych praktyczną nauką zawodu– mówi Wiesław Kalinowski. – Dlatego tak ważne są, ujęte w programie nauczania, zajęcia w zakładzie pracy – konkretnie w firmie KAN, z wykorzystaniem jej parku maszynowego i prowadzone przez przedstawicieli firmy. Dzięki takim zajęciom praktycznym uczniowie bezproblemowo odnajdą się w przyszłości w nowym miejscu pracy.

Przyznane przez KAN stypendia to nie jedyne wsparcie finansowe, na jakie mogą liczyć uczniowie klasy patronackiej. Od września, co miesiąc, czterej najlepsi uczniowie otrzymają też stypendium projektowe w kwocie 1 tys. zł. W tym przypadku kryterium będzie najwyższa ogólna ocena ze wszystkich przedmiotów.

Trwa nabór na nowy kierunek

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 przyjmuje absolwentów szkół ponadpodstawowych, chętnych do nauki na nowym kierunku. Będą oni mogli składać dokumenty także w ramach rekrutacji uzupełniającej. Absolwenci klasy po trzyletnim okresie nauki mają zapewnione miejsca pracy w firmie KAN. Mogą też kontynuować edukację w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, podnosząc swe kwalifikacje do poziomu technikum i dalsze wykształcenie wyższe na studiach technicznych.

Projekt „Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – Szkoła inteligentnych specjalizacji”, jest realizowany przez Miasto Białystok. Jego całkowita wartość wynosi ponad 3 mln 175 tys. zł, w tym ponad 2 mln 698 tys. zł (85 proc.) to dofinansowanie z Unii Europejskiej. W ramach projektu, istniejący w szkole przy Świętojańskiej 1, budynek warsztatowy został przebudowany, wyremontowany i dostosowany do potrzeb dydaktycznych. Obecnie trwają przygotowania do przetargu na zakup wyposażenia pracowni w nowoczesny sprzęt, do produkcji elementów z tworzyw sztucznych i sprzęt dydaktyczny.

źródło/fot.: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku

red. Cezary Rutkowski