Szansa na tytuł Wakacyjnego Mistrza Ortografii

To już druga odsłona konkursu, organizowanego przez serwis edukacyjny dyktanda.pl. Skierowany jest on do osób, którym rozwiązywanie dyktand sprawia przyjemność. W konkursowej puli, oprócz mistrzowskich tytułów i dyplomów, czeka ponad 90 atrakcyjnych paczek z nagrodami. Znajdą się w nich m.in.: konsola do gier Xbox One X, hulajnoga elektryczna Mi Electric Scooter, dron X-Bee Drone 9.5 GPS, książki, sprzęt wakacyjny, gry video i wiele, wiele innych.

Konkurs będzie się składał z pięciu dwutygodniowych etapów zwieńczonych wielkim finałem, który wyłoni Wakacyjnego Mistrza Ortografii. Uczestnicy będą rywalizować w pięciu kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli. Im więcej dyktand uczestnik poprawnie rozwiąże, tym więcej punktów zdobędzie, co wpłynie na wyższą pozycję w rankingu.



Link do szczegółów i formularza rejestracyjnego.

Udział w konkursie i korzystanie ze strony są bezpłatne.



źródło: Dyktanda.pl

oprac. Anna Augustynowicz

fot. Małgorzata Sawicka