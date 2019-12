Święto Politechniki Białostockiej

27 listopada 2019 roku Politechnika Białostocka obchodziła swoje święto, w tym roku szczególne bo 70 lat temu powołana została Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska NOT w Białymstoku. Powstała w powojennej Polsce, w zrujnowanym walkami mieście. Brakowało specjalistów i bazy lokalowej. Przez lata uczelnia przeszła wiele transformacji. Zmieniała się jej nazwa i lokalizacje - przypominał w swoim wystąpieniu rektor PB, prof. Lech Dzienis. Dziś Politechnika Białostocka to nie tylko największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce. To marka, nowoczesność i tradycja. Dumnie kroczymy w przyszłość, pamiętając o naszej przeszłości - podkreślał.

Prof. Lech Dzienis przypomniał, że obchody jubileuszu działalności uczelni trwają przez cały 2019 rok. W marcu odbyły się "Dyplomatoria" - pierwsza ogólnouczelniana uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów. W czerwcu - Międzynarodowy Zjazd Absolwentów Politechniki Białostockiej "Absolwentalia 2019". Wtedy też uczelnia wyróżniła tytułem Honorowego Ambasadora Politechniki Białostockiej tych absolwentów, którzy osiągnęli sukces w działaniach zawodowych i społecznych. W grudniu uczelnia będzie gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Cieszę się, że od 7 lat mam wpływ na rozwój Politechniki Białostockiej - mówił rektor. Wykraczamy, jako uczelnia poza Białystok, poza Polskę. Dziś kształcimy studentów z całego świata, tworzymy szkołę międzynarodową, mamy partnerów i przyjaciół w wielu krajach. Z dumą i satysfakcją wkraczamy w kolejne dziesięciolecie w historii uczelni.

Swoje wystąpienie rektor zakończył życzeniami dobrej pracy, wolności i dobrego zdrowia. W imię dobra naszej wspaniałej uczelni kochajmy się i szanujmy, ponieważ "człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym". Zatem bądźmy po prostu szczęśliwi w kolejnych dekadach istnienia Politechniki Białostockiej - kończył swoje wystąpienie prof. Lech Dzienis.

Politechnika Białostocka wychowała 45 tysięcy inżynierów. Obecnie na sześciu wydziałach PB kształci się 7,5 tysiąca studentów. Uczelnia zatrudnia prawie 1400 pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. Podczas uroczystości wręczone zostały zasłużonym pracownikom medale państwowe i odznaczenia. Dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB otrzymał srebrny medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". To on jest autorem projektu jubileuszowego medalu czy kapsuły czasu, jaka stanęła w czerwcu przed Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB. Kapsułę zawierającą pamiątki związane z uczelnią będzie można otworzyć za lat 30 - w stulecie powołania uczelni.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu nowi profesorowie odebrali gratulacje, odbyły się promocje doktorów oraz doktorów habilitowanych. Nagrody otrzymali najlepsi w roku akademickim 2018/2019 studenci i doktoranci. Wręczone zostały także przyznane przez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej statuetki Złoty Absolwent PB.

W kategorii Nauka doceniona została zaangażowana w wiele międzynarodowych projektów dr. hab. inż. Joanna Ejdys, obecnie prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej. W kategorii Młody Inżynier nagrodę odebrała Aneta Popławska - projektująca ubrania z technologią LED lub z wykorzystaniem elementów drukowanych w 3D. W kategorii Menadżer kapituła wskazała Pawła Adamowicza, który kierował fabrykami i wdrażał nowe produkty w Polsce, Turcji czy Chinach. Statuetkę Złotego Absolwenta odebrał także Janusz Zastocki, który pokazał, że dyplom PB ma wartość w USA (był także prezesem Stowarzyszenia Polskich Inżynierów w USA, a także Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej).

Wieczorem w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyło się multimedialne widowisko "Lista przebojów Politechniki Białostockiej". W muzycznej oprawie hitów zaaranżowanych mistrzowsko przez Maxa Fedorova, na zespół instrumentalny oraz niezwykły Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją Wioletty Miłkowskiej, na scenie zaprezentowali się studenci i pracownicy PB, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego PB, dziennikarze Radia Akadera oraz goście z Chin. Twórcy m.in. nagradzanych łazików marsjańskich, bolidów, mostów drewnianych czy dronów wystąpili w kostiumach zaprojektowanych przez Elwirę Horosz. Choreografię opracowała Karolina Garbacik. Swoje umiejętności pokazał także Klub Judo PB. Gościnnie wystąpił Damian Aleksander. Spektakl poprowadził Marek Sierocki.

