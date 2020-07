Student UMB zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu naukowego

Opiekunami zwycięzcy konkursu są prof. dr hab. Marcin Moniuszko oraz dr hab. Andrzej Eljaszewicz z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB. Nagrodzony projekt był animacją wideo przedstawiająca pomysł zastosowania bakterii w terapiach nowotworowych, tak aby zwiększyć skuteczność stosowanych obecnie terapii. Ideą konkursu jest upowszechnianie wśród studentów wiedzy oraz popularyzowanie działalności naukowej.

- Młodzi ludzie są dobrymi obserwatorami i dostrzegają w otaczającej ich rzeczywistości wiele zjawisk lub rozwiązań, które w pewien sposób można usprawnić lub nawet stworzyć zupełnie nowe pomysły. Jeśli taka koncepcja będzie realizowana dwutorowo, czyli w ramach ścieżki naukowej i pracy na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa, to jest to właśnie istota doktoratu wdrożeniowego, którą chcieliśmy poprzez nasz konkurs pokazać.- powiedział Michał Polak, wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości - Rywalizacja studentów była zresztą elementem całej kampanii informacyjnej, którą zrealizowaliśmy w środowisku studenckim we współpracy z naszymi partnerami – Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Parlamentem Studentów RP – dodał.

Konkurs, organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Parlamentem Studentów RP, zakładał opracowanie pomysłu na wdrożenie – rozwiązujące obecny problem lub usprawniające funkcjonowanie istniejącego już rozwiązania.

Nagrodami w konkursie był sprzęt elektroniczny: tablet Samsung Galaxy S5e z klawiaturą – za I miejsce, czytnik e-booków Kindle 10 – za II miejsce, oraz opaska sportowa Huawei Band 4 Pro – za III miejsce.

źródło/fot.: Rzecznik UMB

oprac. Cezary Rutkowski