Studenci zachęcają do aplikowania na Wydziały Inżynierii Zarządzania oraz Informatyki PB

Wydział Inżynierii Zarządzania uczy meblarstwa, inżynierii produkcji, usług, a także turystyki i rekreacji. Informatyka, matematyka stosowana oraz informatyka i ekonometria to kierunki studiów I stopnia, na jakie rekrutuje Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

Co ciekawe, na wydziale informatycznym świetnie odnajdują się kobiety, które w szkole średniej uczęszczały na profile humanistyczne.

- Skończyłam klasę humanistyczną, ale zawsze miałam aspiracje do nauk ścisłych – mówi Alicja Borkowska, studentka informatyki. - Interesowały mnie matematyka i informatyka. Po studiach humanistycznych zdecydowałam się pójść jeszcze na studia informatyczne, żeby móc rozwijać swoje pasje. Pomimo tego, że jest się w klasie humanistycznej to jeżeli ma się jakieś zainteresowania naukami ścisłymi, matematyką, to zawsze da się zmienić zdanie, przygotować się do egzaminu i pójść w kierunku ścisłym.

Interesujące możliwości rozwoju i perspektywy zatrudnienia daje studiowanie na kierunku matematyka stosowana.

- Kiedy wybierałem szkołę średnią nie wiedziałem, co mam w życiu robić i poszedłem do liceum na profil biologiczno-chemiczny – mówi Dawid Piech, student matematyki stosowanej. - Okazało się, że to nie jest specjalnie profil dla mnie. Od zawsze bardzo dobrze wychodziła mi matematyka, aczkolwiek nie widziałem w niej przyszłości. Później, po pół roku nauki na profilu biologiczno-chemicznym, postanowiłem przerzucić się na matematykę i przeniosłem się do technikum mechanicznego. Jak się przenosiłem, już wiedziałem, że będę się wybierał na politechnikę studiować matematykę ponieważ jest bardzo logiczna – wszystko z czegoś wychodzi i wiadomo, o co chodzi – przynajmniej tak to wyglądało w szkole średniej.

Pierwsze semestry na Politechnice Białostockiej wymagają od studentów solidnej pracy.

- Na samym początku, kiedy zetknąłem się z matematyką na studiach – czar prysł – przyznaje Dawid Piech. - Nagle wszystko wydało mi się z kosmosu, ale nie można się przerażać – po prostu trzeba się trochę więcej uczyć. Jak już się powtórzy jakiś materiał dwa razy – wtedy naprawdę widać to logiczne podejście do wszystkich aspektów matematyki i wygląda to jak w szkole średniej tylko jest nieco bardziej zaawansowane.

Inżynieria meblarstwa, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, zarządzanie i inżynieria usług, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie to inżynierskie i licencjackie kierunki studiów I stopnia, jakie prowadzi Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

- Totalnie nie spodziewałam się, że uczelnia techniczna w tak praktyczny sposób może okazać wiedzę i powiem szczerze, że po „humanie” jestem naprawdę zadowolona ze swojego kierunku – mówi Agnieszka Adaszczyk, studentka kierunku zarządzanie produktem i sprzedażą. - Nie zniechęcajcie się tym, że nie idzie wam dobrze matematyka, bo naprawdę warto. Wydział Inżynierii Zarządzania jest wydziałem bardzo interdyscyplinarnym i możecie odnaleźć się na wielu płaszczyznach.

Dla wielu studentów Politechniki Białostockiej wybór kierunku jest konsekwencją wcześniej zaplanowanej ścieżki kariery.

- Logistyka już w technikum mi się podobała, więc postanowiłem pójść na studia również na taki kierunek i dobrze się czuję w tym, co studiuję – dodaje Daniel Górski, student logistyki.

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna w regionie północno-wschodniej Polski. Już od ponad 70 lat kształci inżynierów i młodych naukowców, a jej absolwenci to specjaliści, cenieni na rynku pracy. W Politechnice Białostockiej kształci się blisko 7 000 studentów. Studiują na nowoczesnych kierunkach, których program konsultowany jest z największymi pracodawcami w regionie. Studenci korzystają z nowocześnie wyposażonych laboratoriów, bogatego księgozbioru uczelnianej Biblioteki, lektoratów języków obcych, Centrum Kształcenia Zdalnego oraz Akademickiego Centrum Sportu.

Źródło: Politechnika Białostocka

Oprac. Cezary Rutkowski

Fot.: Gabriela Kościuk/PB