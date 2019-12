Studenci z Politechniki Białostockie zwyciężyli w Ogólnopolskim Konkursie Mostów Drewnianych

Takie są wyniki zakończonego dzisiaj (22 listopada) trzydniowego Ogólnopolskiego Konkursu Mostów Drewnianych. To jedyny tego typu konkurs w Polsce organizowany po raz piąty przez Studenckie Koło Naukowe Konstruktor oraz Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Do rywalizacji stanęło 10 drużyn z 6 uczelni: Politechniki Białostockiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Politechniki Wrocławskiej.

Wspieramy młodych ludzi, którzy mają pasję do projektowania, konstruowania i eksperymentowania. Cieszę się, że Państwo zdecydowali się wyjść poza ramy typowego programu studiów. Podejmowanie takich inicjatyw jest ważne nie tylko dla studentów, ale także dla nas - wykładowców, bo w ich trakcie mamy szansę poznać elementy, które warto wprowadzić do programów kształcenia. Dzięki temu kształcenie na uczelniach technicznych ma szansę stać się ciekawsze, bardziej odpowiadające studentom, ale też rynkowi pracy i potrzebom przedsiębiorców - mówiła otwierając konkurs prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Pierwszego dnia konkursu (20 listopada) drużyny miały za zadanie zbudować 3,5-metrowe mosty na podstawie wcześniej przygotowanych projektów. Przyszli inżynierowie pracowali w zespołach 5-osobowych. Do dyspozycji mieli nie więcej niż 0,30 m3 drewna. Główne kryteria konkursowe to przeniesione obciążenie, ugięcie oraz cena użytych do budowy materiałów (drewno i łączniki mechaniczne). Nad spełnieniem warunków regulaminowych czuwała komisja w składzie: właściciel Biura Projektowego Estakada Tomasz Pawłowski, Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej i Transportu PB prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku dr inż. Jarosław Malesza i dr inż. Marcin Gryniewicz.

Myślę, że te zawody pozwalają studentom na twórcze przełożenie tego, czego uczą się w uczelniach, na pasję i praktykę inżynieryjną. To na pewno przyda im się w późniejszej działalności zawodowej - podkreślał obserwator konkursu Jerzy Drapa, naczelnik Wydziału Mostów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

W czwartek młodzi konstruktorzy mogli zweryfikować w praktyce wybrane rozwiązania konstrukcyjne i swoje umiejętności techniczne. Tego dnia na hali Inno-Eko-Tech przeprowadzone zostały widowiskowe testy obciążania mostów - drużyny wspólnie z publicznością mogły obserwować, jak zachowuje się ich budowla pod konkretnym obciążeniem.

My też jeździmy na konkursy, które organizują inne uczelnie. Startujemy w zawodach, na których buduje się mosty ze stali, papieru czy plastikowych wydruków 3D. Tym sposobem zaprzyjaźniliśmy się ze studentami m.in. z Gdańska i Śląska. Teraz zaprosiliśmy ich do Białegostoku, do udziału w jedynym w skali kraju konkursie mostów drewnianych. Nasze zawody są wyjątkowe także pod tym względem, że powstają tu największe, 3,5-metrowe modele mostów. W pozostałych konkursach mosty mają przeważnie 1 metr - mówiła Marlena Dobosz, wiceprezes SKN "Konstruktor".

V Ogólnopolski Konkurs Mostów Drewnianych odbywał się pod patronatem Rektora Politechniki Białostockiej, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydarzenie wsparł finansowo Prezydent Białegostoku w ramach umowy dotyczącej promocji miasta.

Miejsca na podium V Ogólnopolskiego Konkursu Mostów Drewnianych zajęli:

miejsce III: zespół CAG złożony ze studentów z Politechniki Śląskiej. Nośność konstrukcji: 58,70 kN.

miejsce II: zespół ŁOPATKA I PRZYJACIELE, czyli studenci Politechniki Łódzka. Nośność konstrukcji: 86,80 kN.

miejsce I: zespół WOODKA TEAM, studenci Politechniki Białostockiej zbudowali most o nośności 86,00 kN!

źródło: rzecznik PB