Studenci spotkali się online z pracodawcami na Wydziale Chemii UwB

Ze studentami spotkali się mgr Danuta Katryńska oraz dr Krzysztof Katryński. Obydwoje są chemikami z wykształcenia. Dr Katryński swoje studia ukończył właśnie na Uniwersytecie w Białymstoku. Dziś jest współwłaścicielem szwajcarskiej firmy Renggli, która zajmuje się produkcją mebli laboratoryjnych i kieruje jej polskim oddziałem. W Białymstoku znajduje się jedna z należących do niej fabryk i tu powstają wszystkie innowacyjne produkty firmy Renggli.

- Pochodzę z południa Polski, ale na studia chemiczne trafiłem do Białegostoku i dziś mogę potwierdzić, że była to bardzo dobra decyzja. Zdobyłem wykształcenie na wysokim poziomie i miałem świetne możliwości rozwoju. Dzięki wsparciu swojego wydziału mogłem wyjechać do Niemiec i pracować w Instytucie Maxa Plancka, a potem doktoryzować się na uniwersytecie w Hamburgu – wspomina dr Katryński. – Potem jednak wróciłem do Białegostoku i to tu stworzyłem swoją pierwszą firmę naukowo-badawczą. Przekonałem się, że ludziom, którzy chcą rozwijać swoje pasje i realizować pomysły, stolica Podlasia daje możliwości. Co więcej, uważam, że teraz młodym ludziom jest nawet łatwiej niż kiedyś: studiują tu chemię w znakomitych warunkach, porównywalnych z Zachodnią Europą, a na chemików czeka mnóstwo pracy.

Mgr Danuta Katryńska jest dyrektorką Danlabu. Ta rodzinna firma działa na rynku ogólnopolskim od 2008 roku, a swoją siedzibę ma w Białymstoku.

- Chętnie zatrudniamy absolwentów kierunków ścisłych, przyrodniczych i pokrewnych. W ciągu kilkunastu lat działalności gościliśmy, ale też zatrudnialiśmy wielu absolwentów Wydziału Chemii i Wydziału Biologii UwB. Niektórzy są u nas już od ponad 10 lat – mówi Danuta Katryńska. - Stawiamy na dobrze wykształconą kadrę kierunkową, prowadzimy nieustannie szkolenia produktowe podnoszące jej kwalifikacje. Ze względu na to, iż w codziennej pracy spotykamy kontrahentów krajowych i zagranicznych, oferujemy swoim pracownikom nieodpłatne lekcje języka angielskiego. Współpracujemy też ze szkołami i uczelniami przy organizacji praktyk i staży, co pozwala nam na poznanie potencjalnych przyszłych pracowników.

Obie firmy – Renggli i Danlab - od lat współpracują z Wydziałami Chemii i Biologii UwB, m.in. finansując nagrody dla najlepszych absolwentów.

Klaudia Muszakiewicz ma przed sobą jeszcze ponad rok studiów, ale przyznaje, że powoli zaczyna rozglądać się za pracą w zawodzie. Dlatego takie spotkania, z udziałem pracodawców, uważa za cenne.

- To dla nas sygnał, że jesteśmy potrzebni, że są firmy, które oferują pracę absolwentom z chemicznym wykształceniem – mówi studentka. - Osobiście nie mam jeszcze pełnej wiedzy o rynku pracy dla chemików, choć próbowałam szukać ofert w internecie. Nie było ich zbyt wiele. Liczę, że dzięki takim spotkaniom dowiem się więcej o tym, gdzie warto szukać pracy, w jakich branżach. Ważny jest też osobisty kontakt z potencjalnymi pracodawcami i informacje o tym, jakie możliwości rozwoju daje takie zatrudnienie.

Jak mówią przedstawiciele władz Wydziału Chemii UwB, Wiosenne Spotkania z Pracodawcami skierowane są przede wszystkim do studentów ostatniego roku studiów II stopnia, ale do udziału w nich zapraszają także żaków z młodszych roczników.

- Chcemy pokazać naszym studentom, jak wiele możliwości dają studia chemiczne i gdzie mogą szukać zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Chemicy są potrzebni nie tylko w różnego typu instytucjach publicznych, takich jak inspektoraty, placówki służby zdrowia, laboratoria kryminalistyczne czy szkoły, ale też w wielu przedsiębiorstwach sektora prywatnego. Wykształcenie chemiczne jest cenione w branży kosmetycznej, farmaceutycznej, żywnościowej, przy produkcji różnego typu tworzyw i materiałów – wylicza prof. Joanna Karpińska, dziekan Wydziału Chemii UwB.

Jak dodaje współwłaściciel szwajcarskiej firmy dr Krzysztof Katryński, studia chemiczne są może dość wymagające, bo oprócz chemii w programie mieliśmy też dużo matematyki czy fizyki, ale dzięki temu absolwenci chemii to ludzie dobrze wykształceni, a na takich jest na rynku zapotrzebowanie. Zaznacza, że chemia przecież otacza nas wszędzie, na co dzień, co oznacza, że miejsc, w których mogą pracować chemicy jest we współczesnych gospodarkach bardzo wiele: są niezbędni przy liniach produkcyjnych przeróżnych produktów oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest kontrola jakości materiałów wykorzystywanych w produkcji i gotowych wyrobów.

Kolejne spotkania z pracodawcami planowane są w najbliższych tygodniach - rozmowy z potencjalnymi gośćmi już trwają. Władze Wydziału Chemii zapraszają do takiej współpracy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, którzy zatrudniają młodych ludzi z chemicznym wykształceniem.

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Oprac. Cezary Rutkowski

Fot.: Katarzyna Dziedzik, UwB