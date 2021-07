Staże i praktyki dla niemal 300 uczniów zambrowskiego technikum

Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz dostosowanie go do potrzeb podlaskiego rynku pracy - to cel umowy, jaką podpisali w czwartek, 29 lipca, wicemarszałek Marek Olbryś i Sławomir Baran, dyrektor Zespołu Szkół (ZS) nr 1 w Zambrowie. Projekt będzie realizowany właśnie w tej szkole, a dofinansowanie pochodzi z funduszy europejskich.