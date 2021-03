Startują Wirtualne Dni Otwarte na UwB

- Z powodu epidemii i obostrzeń nie możemy organizować tradycyjnych dni otwartych, dlatego serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów i wszystkich kandydatów na spotkanie online! Ruszają Wirtualne Dni Otwarte. To najważniejsze informacje w jednym miejscu. Przyszli studenci znajdą tu pełną ofertę edukacyjną UwB, zasady rekrutacji, mnóstwo ciekawostek – także filmowych - o uczelni, Białymstoku i regionie – mówi Agnieszka Jabłońska-Perkowska, kierownik Działu Promocji Uniwersytetu w Białymstoku.

Na początek niespodzianka. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w Polsce – lektorka i dziennikarka Krystyna Czubówna zabierze wszystkich w filmową podróż do kampusu UwB, do królestwa nauk ścisłych i przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki. To tutaj, wśród drzew i krzewów, stoją okazałe gmachy ze stali, betonu i szkła. Łączy je spękana szklana kula, a nieopodal widać Obserwatorium z Planetarium.

Ale Uniwersytet w Białymstoku to nie tylko nauki ścisłe i przyrodnicze. To także szeroka oferta nauk humanistycznych i społecznych: od filologii, historii i pedagogiki, po ekonomię, socjologię i prawo.

Największa podlaska uczelnia oferuje w sumie ponad 30 kierunków. Wszystkie zostały przedstawione w ramach Wirtualnych Dni Otwartych. Kandydaci dowiedzą się czego nauczą się na wymarzonym kierunku i gdzie mogą po nim pracować.

Wystarczy wejść na stronę internetową Uniwersytetu w Białymstoku.

Wirtualne Dni Otwarte to także prosta i przejrzysta rekrutacja krok po kroku – czyli jak znaleźć, a później zarejestrować się na wymarzone studia oraz mnóstwo informacji o uczelni, mieście i regionie – przekonujących, że Białystok to idealne miejsce do studiowania.

Wirtualne Dni Otwarte będą dostępne do końca rekrutacji. Co ważne, strona będzie aktualizowana. Pojawią się kolejne informacje i ciekawostki.

- Tegorocznych maturzystów zaprosimy wkrótce na „Maturalną Niezapominajkę”. W przygotowaniach do egzaminu dojrzałości pomogą im naukowcy UwB. Akcja: Wirtualne Dni Otwarte będzie prowadzona równolegle na Facebooku, dlatego warto śledzić także fanpage UwB. Już niedługo zaprosimy wszystkich chętnych do grupy: Rekrutacja na UwB. Będzie można też spędzić tydzień z naukami ścisłymi, przyrodniczymi, humanistycznymi i społecznymi – informuje Agnieszka Grajewska, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji.

Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce. Obecnie kształci ponad dziewięć tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

oprac.: Władysław Tokarski

fot.: Kamil Timoszuk